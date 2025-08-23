EDU Coin (EDU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1341. במהלך 24 השעות האחרונות, EDU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.132 לבין שיא של $ 0.1456, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EDUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.6841468160643183, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.09420856728557322.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, EDU השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -5.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
EDU Coin (EDU) מידע שוק
No.539
$ 55.08M
$ 55.08M$ 55.08M
$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M
$ 134.10M
$ 134.10M$ 134.10M
410.72M
410.72M 410.72M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
41.07%
BSC
שווי השוק הנוכחי של EDU Coin הוא $ 55.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.77M. ההיצע במחזור של EDU הוא 410.72M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 134.10M.
EDU Coin (EDU) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של EDU Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.008393
-5.89%
30 ימים
$ -0.0069
-4.90%
60 ימים
$ +0.0059
+4.60%
90 ימים
$ -0.0211
-13.60%
EDU Coin שינוי מחיר היום
היום,EDU רשם שינוי של $ -0.008393 (-5.89%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
EDU Coin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0069 (-4.90%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
EDU Coin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,EDU ראה שינוי של $ +0.0059 (+4.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
EDU Coin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0211 (-13.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.
EDU Coinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה EDU Coin (EDU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EDU Coin (EDU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EDU Coin.
הבנת הטוקנומיקה של EDU Coin (EDU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EDU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.