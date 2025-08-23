עוד על EDU

EDU Coin סֵמֶל

EDU Coin מְחִיר(EDU)

EDU Coin (EDU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:24:55 (UTC+8)

EDU Coin (EDU) מידע על מחיר (USD)

EDU Coin (EDU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1341. במהלך 24 השעות האחרונות, EDU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.132 לבין שיא של $ 0.1456, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EDUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.6841468160643183, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.09420856728557322.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EDU השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -5.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של EDU Coin הוא $ 55.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.77M. ההיצע במחזור של EDU הוא 410.72M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 134.10M.

EDU Coin (EDU) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של EDU Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.008393-5.89%
30 ימים$ -0.0069-4.90%
60 ימים$ +0.0059+4.60%
90 ימים$ -0.0211-13.60%
EDU Coin שינוי מחיר היום

היום,EDU רשם שינוי של $ -0.008393 (-5.89%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

EDU Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0069 (-4.90%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

EDU Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EDU ראה שינוי של $ +0.0059 (+4.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

EDU Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0211 (-13.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של EDU Coin (EDU)?

בדוק את EDU Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEDU Coin (EDU)

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

EDU Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול EDU Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEDU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים EDU Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEDU Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

EDU Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה EDU Coin (EDU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EDU Coin (EDU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EDU Coin.

בדוק את EDU Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

EDU Coin (EDU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של EDU Coin (EDU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EDU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות EDU Coin (EDU)

מחפש איך לקנותEDU Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש EDU Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EDU למטבעות מקומיים

EDU Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של EDU Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרEDU Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על EDU Coin

כמה שווה EDU Coin (EDU) היום?
החי EDUהמחיר ב USD הוא 0.1341 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EDU ל USD?
המחיר הנוכחי של EDU ל USD הוא $ 0.1341. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של EDU Coin?
שווי השוק של EDU הוא $ 55.08M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EDU?
ההיצע במחזור של EDU הוא 410.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EDU?
‏‏EDU השיג מחיר שיא (ATH) של 1.6841468160643183 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EDU?
EDU ‏‏רשם מחירATL של 0.09420856728557322 USD.
מהו נפח המסחר של EDU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EDU הוא $ 1.77M USD.
האם EDU יעלה השנה?
EDU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EDU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:24:55 (UTC+8)

EDU Coin (EDU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

1 EDU = 0.1341 USD

