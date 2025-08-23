עוד על TKO

Toko Token סֵמֶל

Toko Token מְחִיר(TKO)

1 TKO ל USDמחיר חי:

$0.2233
$0.2233$0.2233
-5.34%1D
USD
Toko Token (TKO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:58:00 (UTC+8)

Toko Token (TKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2155
$ 0.2155$ 0.2155
24 שעות נמוך
$ 0.2485
$ 0.2485$ 0.2485
גבוה 24 שעות

$ 0.2155
$ 0.2155$ 0.2155

$ 0.2485
$ 0.2485$ 0.2485

$ 4.98934755
$ 4.98934755$ 4.98934755

$ 0.11167922761680911
$ 0.11167922761680911$ 0.11167922761680911

+1.77%

-5.34%

+30.08%

+30.08%

Toko Token (TKO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2231. במהלך 24 השעות האחרונות, TKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2155 לבין שיא של $ 0.2485, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.98934755, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.11167922761680911.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TKO השתנה ב +1.77% במהלך השעה האחרונה, -5.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+30.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Toko Token (TKO) מידע שוק

No.671

$ 37.75M
$ 37.75M$ 37.75M

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

$ 111.55M
$ 111.55M$ 111.55M

169.20M
169.20M 169.20M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

495,659,866.66
495,659,866.66 495,659,866.66

33.84%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Toko Token הוא $ 37.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.51M. ההיצע במחזור של TKO הוא 169.20M, עם היצע כולל של 495659866.66. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 111.55M.

Toko Token (TKO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Toko Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.012597-5.34%
30 ימים$ +0.0527+30.92%
60 ימים$ +0.0958+75.25%
90 ימים$ +0.0551+32.79%
Toko Token שינוי מחיר היום

היום,TKO רשם שינוי של $ -0.012597 (-5.34%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Toko Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0527 (+30.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Toko Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TKO ראה שינוי של $ +0.0958 (+75.25%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Toko Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0551 (+32.79%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Toko Token (TKO)?

בדוק את Toko Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהToko Token (TKO)

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

Toko Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Toko Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTKO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Toko Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךToko Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Toko Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Toko Token (TKO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Toko Token (TKO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Toko Token.

בדוק את Toko Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Toko Token (TKO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Toko Token (TKO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TKO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Toko Token (TKO)

מחפש איך לקנותToko Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Toko Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TKO למטבעות מקומיים

1 Toko Token(TKO) ל VND
5,870.8765
1 Toko Token(TKO) ל AUD
A$0.341343
1 Toko Token(TKO) ל GBP
0.165094
1 Toko Token(TKO) ל EUR
0.189635
1 Toko Token(TKO) ל USD
$0.2231
1 Toko Token(TKO) ל MYR
RM0.93702
1 Toko Token(TKO) ל TRY
9.1471
1 Toko Token(TKO) ל JPY
¥32.7957
1 Toko Token(TKO) ל ARS
ARS$294.7151
1 Toko Token(TKO) ל RUB
18.035404
1 Toko Token(TKO) ל INR
19.532405
1 Toko Token(TKO) ל IDR
Rp3,598.386593
1 Toko Token(TKO) ל KRW
309.430776
1 Toko Token(TKO) ל PHP
12.640846
1 Toko Token(TKO) ל EGP
￡E.10.82035
1 Toko Token(TKO) ל BRL
R$1.209202
1 Toko Token(TKO) ל CAD
C$0.307878
1 Toko Token(TKO) ל BDT
27.142346
1 Toko Token(TKO) ל NGN
341.131055
1 Toko Token(TKO) ל COP
$895.982986
1 Toko Token(TKO) ל ZAR
R.3.919867
1 Toko Token(TKO) ל UAH
9.247495
1 Toko Token(TKO) ל VES
Bs31.234
1 Toko Token(TKO) ל CLP
$214.176
1 Toko Token(TKO) ל PKR
Rs63.253312
1 Toko Token(TKO) ל KZT
119.367424
1 Toko Token(TKO) ל THB
฿7.237364
1 Toko Token(TKO) ל TWD
NT$6.800088
1 Toko Token(TKO) ל AED
د.إ0.818777
1 Toko Token(TKO) ל CHF
Fr0.17848
1 Toko Token(TKO) ל HKD
HK$1.742411
1 Toko Token(TKO) ל AMD
֏85.411604
1 Toko Token(TKO) ל MAD
.د.م2.0079
1 Toko Token(TKO) ל MXN
$4.154122
1 Toko Token(TKO) ל SAR
ريال0.836625
1 Toko Token(TKO) ל PLN
0.812084
1 Toko Token(TKO) ל RON
лв0.963792
1 Toko Token(TKO) ל SEK
kr2.121681
1 Toko Token(TKO) ל BGN
лв0.372577
1 Toko Token(TKO) ל HUF
Ft75.83169
1 Toko Token(TKO) ל CZK
4.680638
1 Toko Token(TKO) ל KWD
د.ك0.0680455
1 Toko Token(TKO) ל ILS
0.751847
1 Toko Token(TKO) ל AOA
Kz203.371267
1 Toko Token(TKO) ל BHD
.د.ب0.0841087
1 Toko Token(TKO) ל BMD
$0.2231
1 Toko Token(TKO) ל DKK
kr1.423378
1 Toko Token(TKO) ל HNL
L5.840758
1 Toko Token(TKO) ל MUR
10.182284
1 Toko Token(TKO) ל NAD
$3.910943
1 Toko Token(TKO) ל NOK
kr2.251079
1 Toko Token(TKO) ל NZD
$0.37927
1 Toko Token(TKO) ל PAB
B/.0.2231
1 Toko Token(TKO) ל PGK
K0.941482
1 Toko Token(TKO) ל QAR
ر.ق0.809853
1 Toko Token(TKO) ל RSD
дин.22.347927

Toko Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Toko Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרToko Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Toko Token

כמה שווה Toko Token (TKO) היום?
החי TKOהמחיר ב USD הוא 0.2231 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TKO ל USD?
המחיר הנוכחי של TKO ל USD הוא $ 0.2231. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Toko Token?
שווי השוק של TKO הוא $ 37.75M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TKO?
ההיצע במחזור של TKO הוא 169.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TKO?
‏‏TKO השיג מחיר שיא (ATH) של 4.98934755 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TKO?
TKO ‏‏רשם מחירATL של 0.11167922761680911 USD.
מהו נפח המסחר של TKO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TKO הוא $ 1.51M USD.
האם TKO יעלה השנה?
TKO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TKO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:58:00 (UTC+8)

כתב ויתור

