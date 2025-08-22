S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.0286. במהלך 24 השעות האחרונות, LAZIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.023 לבין שיא של $ 1.077, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAZIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 35.76054544933856, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.697246407754394.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAZIO השתנה ב -0.98% במהלך השעה האחרונה, -2.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של S.S. Lazio Fan Token הוא $ 12.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 241.21K. ההיצע במחזור של LAZIO הוא 12.12M, עם היצע כולל של 40000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.14M.
S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של S.S. Lazio Fan Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.023997
-2.28%
30 ימים
$ +0.1663
+19.28%
60 ימים
$ +0.2492
+31.97%
90 ימים
$ -0.0111
-1.07%
S.S. Lazio Fan Token שינוי מחיר היום
היום,LAZIO רשם שינוי של $ -0.023997 (-2.28%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
S.S. Lazio Fan Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.1663 (+19.28%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
S.S. Lazio Fan Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LAZIO ראה שינוי של $ +0.2492 (+31.97%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
S.S. Lazio Fan Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0111 (-1.07%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של S.S. Lazio Fan Token (LAZIO)?
The Lazio Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all S.S. Lazio supporters. The token empowers S.S. Lazio fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.
S.S. Lazio Fan Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול S.S. Lazio Fan Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLAZIO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים S.S. Lazio Fan Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךS.S. Lazio Fan Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
S.S. Lazio Fan Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור S.S. Lazio Fan Token.
הבנת הטוקנומיקה של S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LAZIO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות S.S. Lazio Fan Token (LAZIO)
מחפש איך לקנותS.S. Lazio Fan Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש S.S. Lazio Fan Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.