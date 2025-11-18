Band מחיר היום

מחיר Band (BAND) בזמן אמת היום הוא $ 0.407512, עם שינוי של 1.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BAND ל USD הוא $ 0.407512 לכל BAND.

Band כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 67,970,339, עם היצע במחזור של 166.90M BAND. ב‑24 השעות האחרונות, BAND סחר בין $ 0.394464 (נמוך) ל $ 0.418299 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 22.83, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.203625.

ביצועים לטווח קצר, BAND נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו -15.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Band (BAND) מידע שוק

