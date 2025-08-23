מה זהFC Porto Fan Token (PORTO)

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

FC Porto Fan Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



FC Porto Fan Token (PORTO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FC Porto Fan Token (PORTO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PORTO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות FC Porto Fan Token (PORTO)

מחפש איך לקנותFC Porto Fan Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FC Porto Fan Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PORTO למטבעות מקומיים

FC Porto Fan Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של FC Porto Fan Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על FC Porto Fan Token כמה שווה FC Porto Fan Token (PORTO) היום? החי PORTOהמחיר ב USD הוא 1.0889 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו שווי השוק של FC Porto Fan Token? שווי השוק של PORTO הוא $ 12.34M USD . מהו ההיצע במחזור של PORTO? ההיצע במחזור של PORTO הוא 11.33M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PORTO? ‏‏PORTO השיג מחיר שיא (ATH) של 14.652555111305508 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PORTO? PORTO ‏‏רשם מחירATL של 0.6970188925487788 USD . מהו נפח המסחר של PORTO? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PORTO הוא $ 236.75K USD .

