FC Porto Fan Token סֵמֶל

FC Porto Fan Token מְחִיר(PORTO)

1 PORTO ל USDמחיר חי:

$1.0889
$1.0889$1.0889
-3.15%1D
USD
FC Porto Fan Token (PORTO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:05:55 (UTC+8)

FC Porto Fan Token (PORTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.0655
$ 1.0655$ 1.0655
24 שעות נמוך
$ 1.1528
$ 1.1528$ 1.1528
גבוה 24 שעות

$ 1.0655
$ 1.0655$ 1.0655

$ 1.1528
$ 1.1528$ 1.1528

$ 14.652555111305508
$ 14.652555111305508$ 14.652555111305508

$ 0.6970188925487788
$ 0.6970188925487788$ 0.6970188925487788

+0.48%

-3.15%

-13.63%

-13.63%

FC Porto Fan Token (PORTO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.0889. במהלך 24 השעות האחרונות, PORTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.0655 לבין שיא של $ 1.1528, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PORTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.652555111305508, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.6970188925487788.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PORTO השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, -3.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FC Porto Fan Token (PORTO) מידע שוק

No.1057

$ 12.34M
$ 12.34M$ 12.34M

$ 236.75K
$ 236.75K$ 236.75K

$ 43.56M
$ 43.56M$ 43.56M

11.33M
11.33M 11.33M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

40,000,000
40,000,000 40,000,000

28.32%

BSC

שווי השוק הנוכחי של FC Porto Fan Token הוא $ 12.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 236.75K. ההיצע במחזור של PORTO הוא 11.33M, עם היצע כולל של 40000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.56M.

FC Porto Fan Token (PORTO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של FC Porto Fan Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.035416-3.15%
30 ימים$ +0.1881+20.88%
60 ימים$ +0.3264+42.80%
90 ימים$ +0.0271+2.55%
FC Porto Fan Token שינוי מחיר היום

היום,PORTO רשם שינוי של $ -0.035416 (-3.15%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

FC Porto Fan Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.1881 (+20.88%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

FC Porto Fan Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PORTO ראה שינוי של $ +0.3264 (+42.80%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

FC Porto Fan Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0271 (+2.55%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FC Porto Fan Token (PORTO)?

בדוק את FC Porto Fan Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFC Porto Fan Token (PORTO)

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

FC Porto Fan Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FC Porto Fan Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPORTO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FC Porto Fan Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFC Porto Fan Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

FC Porto Fan Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FC Porto Fan Token (PORTO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FC Porto Fan Token (PORTO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FC Porto Fan Token.

בדוק את FC Porto Fan Token תחזית המחיר עכשיו‏!

FC Porto Fan Token (PORTO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FC Porto Fan Token (PORTO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PORTO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות FC Porto Fan Token (PORTO)

מחפש איך לקנותFC Porto Fan Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FC Porto Fan Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PORTO למטבעות מקומיים

FC Porto Fan Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של FC Porto Fan Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרFC Porto Fan Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על FC Porto Fan Token

כמה שווה FC Porto Fan Token (PORTO) היום?
החי PORTOהמחיר ב USD הוא 1.0889 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PORTO ל USD?
המחיר הנוכחי של PORTO ל USD הוא $ 1.0889. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FC Porto Fan Token?
שווי השוק של PORTO הוא $ 12.34M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PORTO?
ההיצע במחזור של PORTO הוא 11.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PORTO?
‏‏PORTO השיג מחיר שיא (ATH) של 14.652555111305508 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PORTO?
PORTO ‏‏רשם מחירATL של 0.6970188925487788 USD.
מהו נפח המסחר של PORTO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PORTO הוא $ 236.75K USD.
האם PORTO יעלה השנה?
PORTO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PORTO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:05:55 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PORTO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PORTO
PORTO
USD
USD

1 PORTO = 1.0889 USD

מסחרPORTO

USDTPORTO
$1.0889
$1.0889$1.0889
-3.16%

