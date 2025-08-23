מה זהArkham (ARKM)

ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance.

Arkham זמין ב-MEXC



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקARKM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Arkhamאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךArkham לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Arkhamתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Arkham (ARKM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Arkham (ARKM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את Arkham תחזית המחיר עכשיו‏!

Arkham (ARKM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Arkham (ARKM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARKM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Arkham (ARKM)

מחפש איך לקנותArkham? התהליך פשוט וללא בעיות!

ARKM למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Arkham מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Arkham, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Arkham כמה שווה Arkham (ARKM) היום? החי ARKMהמחיר ב USD הוא 0.5174 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי ARKM ל USD? $ 0.5174 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של ARKM ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Arkham? שווי השוק של ARKM הוא $ 116.47M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של ARKM? ההיצע במחזור של ARKM הוא 225.10M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ARKM? ‏‏ARKM השיג מחיר שיא (ATH) של 3.9939637047529053 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ARKM? ARKM ‏‏רשם מחירATL של 0.28693406195211785 USD . מהו נפח המסחר של ARKM? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ARKM הוא $ 4.22M USD . האם ARKM יעלה השנה? ARKM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ARKM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Arkham (ARKM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש? מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.