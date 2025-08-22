עוד על BAR

FC Barcelona FT סֵמֶל

FC Barcelona FT מְחִיר(BAR)

1 BAR ל USDמחיר חי:

$1.204
$1.204$1.204
-4.06%1D
USD
FC Barcelona FT (BAR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:53:06 (UTC+8)

FC Barcelona FT (BAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
24 שעות נמוך
$ 1.265
$ 1.265$ 1.265
גבוה 24 שעות

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 1.265
$ 1.265$ 1.265

$ 79.25934055
$ 79.25934055$ 79.25934055

$ 0.991574489714179
$ 0.991574489714179$ 0.991574489714179

-1.15%

-4.06%

-6.67%

-6.67%

FC Barcelona FT (BAR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.204. במהלך 24 השעות האחרונות, BAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.2 לבין שיא של $ 1.265, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 79.25934055, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.991574489714179.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAR השתנה ב -1.15% במהלך השעה האחרונה, -4.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FC Barcelona FT (BAR) מידע שוק

No.975

$ 15.96M
$ 15.96M$ 15.96M

$ 283.21K
$ 283.21K$ 283.21K

$ 48.11M
$ 48.11M$ 48.11M

13.26M
13.26M 13.26M

39,960,000
39,960,000 39,960,000

CHZ

שווי השוק הנוכחי של FC Barcelona FT הוא $ 15.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 283.21K. ההיצע במחזור של BAR הוא 13.26M, עם היצע כולל של 39960000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.11M.

FC Barcelona FT (BAR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של FC Barcelona FTהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.05095-4.06%
30 ימים$ +0.094+8.46%
60 ימים$ +0.129+12.00%
90 ימים$ -0.31-20.48%
FC Barcelona FT שינוי מחיר היום

היום,BAR רשם שינוי של $ -0.05095 (-4.06%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

FC Barcelona FT שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.094 (+8.46%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

FC Barcelona FT שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BAR ראה שינוי של $ +0.129 (+12.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

FC Barcelona FT שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.31 (-20.48%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FC Barcelona FT (BAR)?

בדוק את FC Barcelona FT עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFC Barcelona FT (BAR)

FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.

FC Barcelona FT זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FC Barcelona FTההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBAR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FC Barcelona FTאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFC Barcelona FT לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

FC Barcelona FTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FC Barcelona FT (BAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FC Barcelona FT (BAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FC Barcelona FT.

בדוק את FC Barcelona FT תחזית המחיר עכשיו‏!

FC Barcelona FT (BAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FC Barcelona FT (BAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות FC Barcelona FT (BAR)

מחפש איך לקנותFC Barcelona FT? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FC Barcelona FTב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FC Barcelona FT מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של FC Barcelona FT, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרFC Barcelona FT הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על FC Barcelona FT

כמה שווה FC Barcelona FT (BAR) היום?
החי BARהמחיר ב USD הוא 1.204 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BAR ל USD?
המחיר הנוכחי של BAR ל USD הוא $ 1.204. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FC Barcelona FT?
שווי השוק של BAR הוא $ 15.96M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BAR?
ההיצע במחזור של BAR הוא 13.26M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BAR?
‏‏BAR השיג מחיר שיא (ATH) של 79.25934055 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BAR?
BAR ‏‏רשם מחירATL של 0.991574489714179 USD.
מהו נפח המסחר של BAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BAR הוא $ 283.21K USD.
האם BAR יעלה השנה?
BAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:53:06 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

