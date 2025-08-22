FC Barcelona FT (BAR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.204. במהלך 24 השעות האחרונות, BAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.2 לבין שיא של $ 1.265, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 79.25934055, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.991574489714179.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAR השתנה ב -1.15% במהלך השעה האחרונה, -4.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
FC Barcelona FT (BAR) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של FC Barcelona FT הוא $ 15.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 283.21K. ההיצע במחזור של BAR הוא 13.26M, עם היצע כולל של 39960000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.11M.
FC Barcelona FT (BAR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של FC Barcelona FTהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.05095
-4.06%
30 ימים
$ +0.094
+8.46%
60 ימים
$ +0.129
+12.00%
90 ימים
$ -0.31
-20.48%
FC Barcelona FT שינוי מחיר היום
היום,BAR רשם שינוי של $ -0.05095 (-4.06%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
FC Barcelona FT שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.094 (+8.46%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
FC Barcelona FT שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BAR ראה שינוי של $ +0.129 (+12.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
FC Barcelona FT שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.31 (-20.48%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.
FC Barcelona FT זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FC Barcelona FTההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
FC Barcelona FTתחזית מחיר (USD)
הבנת הטוקנומיקה של FC Barcelona FT (BAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.