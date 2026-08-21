Dego Finance מחיר היום

מחיר Dego Finance (DEGO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00290357, עם שינוי של 0.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEGO ל USD הוא $ 0.00290357 לכל DEGO.

Dego Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 60,976, עם היצע במחזור של 21.00M DEGO. ב‑24 השעות האחרונות, DEGO סחר בין $ 0.00268831 (נמוך) ל $ 0.00290725 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 33.41, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00267467.

ביצועים לטווח קצר, DEGO נע ב +0.24% בשעה האחרונה ו -2.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 13.58K.

Dego Finance (DEGO) מידע שוק

שווי שוק $ 60.98K$ 60.98K $ 60.98K נפח (24 שעות) $ 13.58K$ 13.58K $ 13.58K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.98K$ 60.98K $ 60.98K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dego Finance הוא $ 60.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.58K. ההיצע במחזור של DEGO הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.98K.