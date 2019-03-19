CELR

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

שֵׁםCELR

דירוגNo.509

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)%0,08

אספקת מחזור7.803.424.106,9912

מקסימום היצע10.000.000.000

אספקה כוללת10.000.000.000

שיעור מחזור0.7803%

תאריך הנפקה2019-03-19 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0,0067 USDT

שיא כל הזמנים0.19869033851597,2021-09-26

המחיר הנמוך ביותר0.00101410762651,2020-03-16

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

