Beta Finance מחיר היום

מחיר Beta Finance (BETA) בזמן אמת היום הוא $ 0.0086406, עם שינוי של 10.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BETA ל USD הוא $ 0.0086406 לכל BETA.

Beta Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,622,950, עם היצע במחזור של 1.00B BETA. ב‑24 השעות האחרונות, BETA סחר בין $ 0.00846837 (נמוך) ל $ 0.00962967 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.45, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BETA נע ב +0.54% בשעה האחרונה ו -5.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Beta Finance (BETA) מידע שוק

שווי שוק $ 8.62M$ 8.62M $ 8.62M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.62M$ 8.62M $ 8.62M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Beta Finance הוא $ 8.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BETA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.62M.