League of Kingdoms מחיר היום

מחיר League of Kingdoms (LOKA) בזמן אמת היום הוא $ 0.0724, עם שינוי של 2.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOKA ל USD הוא $ 0.0724 לכל LOKA.

League of Kingdoms כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,049,386, עם היצע במחזור של 42.12M LOKA. ב‑24 השעות האחרונות, LOKA סחר בין $ 0.070002 (נמוך) ל $ 0.076696 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.37, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.04425999.

ביצועים לטווח קצר, LOKA נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -21.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

League of Kingdoms (LOKA) מידע שוק

שווי שוק $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.20M$ 36.20M $ 36.20M אספקת מחזור 42.12M 42.12M 42.12M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של League of Kingdoms הוא $ 3.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOKA הוא 42.12M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.20M.