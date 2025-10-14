Informations sur le prix de Metronome Synth ETH (MSETH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 3,989.29 Haut 24 h $ 4,272.3 Sommet historique $ 4,925.56 Prix le plus bas $ 976.13 Variation du prix (1 h) -1.83% Changement de prix (1J) -3.97% Variation du prix (7 j) -15.39%

Le prix en temps réel de Metronome Synth ETH (MSETH) est de $3,985.32. Au cours des dernières 24 heures, MSETH a évolué entre un minimum de $ 3,989.29 et un maximum de $ 4,272.3, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MSETH est $ 4,925.56, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 976.13.

En termes de performance à court terme, MSETH a évolué de -1.83% au cours de la dernière heure, -3.97% sur 24 heures et de -15.39% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Metronome Synth ETH (MSETH)

Capitalisation boursière $ 38.10M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 38.10M Offre en circulation 9.55K Offre totale 9,457.759495488455

La capitalisation boursière actuelle de Metronome Synth ETH est de $ 38.10M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MSETH est de 9.55K, avec une offre totale de 9457.759495488455. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 38.10M.