Informations sur le prix de Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 45.57 $ 45.57 $ 45.57 Bas 24 h $ 47.48 $ 47.48 $ 47.48 Haut 24 h Bas 24 h $ 45.57$ 45.57 $ 45.57 Haut 24 h $ 47.48$ 47.48 $ 47.48 Sommet historique $ 60.1$ 60.1 $ 60.1 Prix le plus bas $ 36.17$ 36.17 $ 36.17 Variation du prix (1 h) +0.80% Changement de prix (1J) +2.34% Variation du prix (7 j) -2.27% Variation du prix (7 j) -2.27%

Le prix en temps réel de Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) est de $47.08. Au cours des dernières 24 heures, HBHYPE a évolué entre un minimum de $ 45.57 et un maximum de $ 47.48, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HBHYPE est $ 60.1, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 36.17.

En termes de performance à court terme, HBHYPE a évolué de +0.80% au cours de la dernière heure, +2.34% sur 24 heures et de -2.27% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Capitalisation boursière $ 32.02M$ 32.02M $ 32.02M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 32.02M$ 32.02M $ 32.02M Offre en circulation 679.13K 679.13K 679.13K Offre totale 674,036.5609545633 674,036.5609545633 674,036.5609545633

La capitalisation boursière actuelle de Hyperbeat Ultra HYPE est de $ 32.02M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HBHYPE est de 679.13K, avec une offre totale de 674036.5609545633. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 32.02M.