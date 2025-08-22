Lisätietoja WSTETH-rahakkeesta

Wrapped stETH-logo

Wrapped stETH – hinta (WSTETH)

Ei listattu

1WSTETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$5,186.45
$5,186.45
-0.60%1D
USD
Reaaliaikainen Wrapped stETH (WSTETH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:17:36 (UTC+8)

Wrapped stETH (WSTETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 5,088.34
$ 5,088.34
24 h:n matalin
$ 5,219.72
$ 5,219.72
24 h:n korkein

$ 5,088.34
$ 5,088.34

$ 5,219.72
$ 5,219.72

$ 7,256.02
$ 7,256.02

$ 558.54
$ 558.54

+0.52%

-0.36%

-7.17%

-7.17%

Wrapped stETH (WSTETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $5,199.8. Viimeisen 24 tunnin aikana WSTETH on vaihdellut alimmillaan $ 5,088.34 ja korkeimmillaan $ 5,219.72 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WSTETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7,256.02, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 558.54.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WSTETH on muuttunut +0.52% viimeisen tunnin aikana, -0.36% 24 tunnin aikana ja -7.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wrapped stETH (WSTETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 16.55B
$ 16.55B

--
--

$ 16.55B
$ 16.55B

3.18M
3.18M

3,183,367.913525074
3,183,367.913525074

Wrapped stETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.55B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WSTETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.18M ja sen kokonaistarjonta on 3183367.913525074. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.55B.

Wrapped stETH (WSTETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wrapped stETH – USD -hinta muuttui $ -19.199323378601.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped stETH – USD -hinnan muutos oli $ +813.0142090200.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped stETH – USD -hinnan muutos oli $ +4,813.1491117600.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped stETH – USD -hinnan muutos oli $ +2,132.88520100026.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -19.199323378601-0.36%
30 päivää$ +813.0142090200+15.64%
60 päivää$ +4,813.1491117600+92.56%
90 päivää$ +2,132.88520100026+69.54%

Mikä on Wrapped stETH (WSTETH)

wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings. Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi. wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Wrapped stETH (WSTETH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Wrapped stETH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wrapped stETH (WSTETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wrapped stETH (WSTETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wrapped stETH-rahakkeelle.

Tarkista Wrapped stETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

WSTETH paikallisiin valuuttoihin

Wrapped stETH (WSTETH) -rahakkeen tokenomiikka

Wrapped stETH (WSTETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WSTETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wrapped stETH (WSTETH)”

Paljonko Wrapped stETH (WSTETH) on arvoltaan tänään?
WSTETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 5,199.8 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WSTETH-USD-parin nykyinen hinta?
WSTETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 5,199.8. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wrapped stETH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WSTETH markkina-arvo on $ 16.55B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WSTETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WSTETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.18M USD.
Mikä oli WSTETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WSTETH saavutti ATH-hinnaksi 7,256.02 USD.
Mikä oli WSTETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WSTETH-rahakkeen ATL-hinta oli 558.54 USD.
Mikä on WSTETH-rahakkeen treidausvolyymi?
WSTETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WSTETH tänä vuonna korkeammalle?
WSTETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WSTETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:17:36 (UTC+8)

Wrapped stETH (WSTETH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.