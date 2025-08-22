Lisätietoja USDTB-rahakkeesta

USDTB-rahakkeen hintatiedot

USDTB-rahakkeen virallinen verkkosivusto

USDTB-rahakkeen tokenomiikka

USDTB-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

USDtb-logo

USDtb – hinta (USDTB)

Ei listattu

1USDTB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999579
$0.999579$0.999579
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen USDtb (USDTB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:26:26 (UTC+8)

USDtb (USDTB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.999326
$ 0.999326$ 0.999326
24 h:n matalin
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 h:n korkein

$ 0.999326
$ 0.999326$ 0.999326

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 0.900502
$ 0.900502$ 0.900502

-0.02%

+0.00%

-0.02%

-0.02%

USDtb (USDTB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.99958. Viimeisen 24 tunnin aikana USDTB on vaihdellut alimmillaan $ 0.999326 ja korkeimmillaan $ 1.0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDTB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.018, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.900502.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDTB on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, +0.00% 24 tunnin aikana ja -0.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

USDtb (USDTB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.45B
$ 1.45B$ 1.45B

--
----

$ 1.45B
$ 1.45B$ 1.45B

1.45B
1.45B 1.45B

1,451,053,847.763806
1,451,053,847.763806 1,451,053,847.763806

USDtb-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.45B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USDTB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.45B ja sen kokonaistarjonta on 1451053847.763806. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.45B.

USDtb (USDTB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana USDtb – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana USDtb – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003162671.
Viimeisten 60 päivän aikana USDtb – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003624477.
Viimeisten 90 päivän aikana USDtb – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003892240929369.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.00%
30 päivää$ -0.0003162671-0.03%
60 päivää$ -0.0003624477-0.03%
90 päivää$ -0.0003892240929369-0.03%

Mikä on USDtb (USDTB)

USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock’s BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

USDtb (USDTB) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

USDtb-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon USDtb (USDTB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko USDtb (USDTB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita USDtb-rahakkeelle.

Tarkista USDtb-rahakkeen hintaennuste nyt!

USDTB paikallisiin valuuttoihin

USDtb (USDTB) -rahakkeen tokenomiikka

USDtb (USDTB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDTB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”USDtb (USDTB)”

Paljonko USDtb (USDTB) on arvoltaan tänään?
USDTB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.99958 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDTB-USD-parin nykyinen hinta?
USDTB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.99958. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on USDtb-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDTB markkina-arvo on $ 1.45B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDTB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDTB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.45B USD.
Mikä oli USDTB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDTB saavutti ATH-hinnaksi 1.018 USD.
Mikä oli USDTB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDTB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.900502 USD.
Mikä on USDTB-rahakkeen treidausvolyymi?
USDTB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USDTB tänä vuonna korkeammalle?
USDTB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDTB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:26:26 (UTC+8)

USDtb (USDTB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.