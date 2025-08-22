Lisätietoja THAPT-rahakkeesta

THAPT-rahakkeen hintatiedot

THAPT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

THAPT-rahakkeen tokenomiikka

THAPT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Thala APT-logo

Thala APT – hinta (THAPT)

Ei listattu

1THAPT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4.38
$4.38$4.38
-0.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Thala APT (THAPT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:23:15 (UTC+8)

Thala APT (THAPT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4.34
$ 4.34$ 4.34
24 h:n matalin
$ 4.45
$ 4.45$ 4.45
24 h:n korkein

$ 4.34
$ 4.34$ 4.34

$ 4.45
$ 4.45$ 4.45

$ 19.21
$ 19.21$ 19.21

$ 3.76
$ 3.76$ 3.76

-0.06%

-0.43%

-7.02%

-7.02%

Thala APT (THAPT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4.4. Viimeisen 24 tunnin aikana THAPT on vaihdellut alimmillaan $ 4.34 ja korkeimmillaan $ 4.45 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. THAPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 19.21, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 3.76.

Lyhyen aikavälin tuloksissa THAPT on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, -0.43% 24 tunnin aikana ja -7.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Thala APT (THAPT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 31.01M
$ 31.01M$ 31.01M

--
----

$ 31.01M
$ 31.01M$ 31.01M

7.08M
7.08M 7.08M

7,075,140.2
7,075,140.2 7,075,140.2

Thala APT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 31.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. THAPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.08M ja sen kokonaistarjonta on 7075140.2. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 31.01M.

Thala APT (THAPT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Thala APT – USD -hinta muuttui $ -0.019131942663596.
Viimeisten 30 päivän aikana Thala APT – USD -hinnan muutos oli $ -0.7725612400.
Viimeisten 60 päivän aikana Thala APT – USD -hinnan muutos oli $ +0.5531798800.
Viimeisten 90 päivän aikana Thala APT – USD -hinnan muutos oli $ -0.972691644609092.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.019131942663596-0.43%
30 päivää$ -0.7725612400-17.55%
60 päivää$ +0.5531798800+12.57%
90 päivää$ -0.972691644609092-18.10%

Mikä on Thala APT (THAPT)

thAPT is a liquid staking token that's loosely pegged to APT

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Thala APT (THAPT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Thala APT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Thala APT (THAPT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Thala APT (THAPT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Thala APT-rahakkeelle.

Tarkista Thala APT-rahakkeen hintaennuste nyt!

THAPT paikallisiin valuuttoihin

Thala APT (THAPT) -rahakkeen tokenomiikka

Thala APT (THAPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää THAPT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Thala APT (THAPT)”

Paljonko Thala APT (THAPT) on arvoltaan tänään?
THAPT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4.4 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on THAPT-USD-parin nykyinen hinta?
THAPT -USD-parin nykyinen hinta on $ 4.4. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Thala APT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen THAPT markkina-arvo on $ 31.01M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on THAPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
THAPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.08M USD.
Mikä oli THAPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
THAPT saavutti ATH-hinnaksi 19.21 USD.
Mikä oli THAPT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
THAPT-rahakkeen ATL-hinta oli 3.76 USD.
Mikä on THAPT-rahakkeen treidausvolyymi?
THAPT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko THAPT tänä vuonna korkeammalle?
THAPT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso THAPT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:23:15 (UTC+8)

Thala APT (THAPT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.