TabbyPOS – hinta (TABBY)
-7.29%
-6.70%
-9.18%
-9.18%
TabbyPOS (TABBY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00115016. Viimeisen 24 tunnin aikana TABBY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00115026 ja korkeimmillaan $ 0.00124324 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TABBY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.182339, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TABBY on muuttunut -7.29% viimeisen tunnin aikana, -6.70% 24 tunnin aikana ja -9.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
TabbyPOS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 92.07K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TABBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 80.00M ja sen kokonaistarjonta on 80000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 92.07K.
Tämän päivän aikana TabbyPOS – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana TabbyPOS – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003255668.
Viimeisten 60 päivän aikana TabbyPOS – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001798851.
Viimeisten 90 päivän aikana TabbyPOS – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004743272446721096.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-6.70%
|30 päivää
|$ -0.0003255668
|-28.30%
|60 päivää
|$ +0.0001798851
|+15.64%
|90 päivää
|$ -0.0004743272446721096
|-29.19%
What is the project about? TabbyPOS is a cash register terminal(Hardware) that supports cryptocurrency payments. It can handle various tasks for merchants, such as sales, settlement, and inventory management, as well as providing the ability to accept cryptocurrency payments. In addition, this cash register terminal features a built-in membership system that can convert points into cryptocurrency. TabbyPOS also records transaction history and cashier information and generates management reports such as sales and inventory reports. What makes your project unique? 1)TabbyPOS not only supports cryptocurrency payments but also has a built-in module for ordering and printing receipts, making it convenient for merchants to use. 2)TabbyPOS also features a built-in membership system that allows merchants to easily set up their own membership system without having to manage the exchange of goods or points, as points exist directly in the form of cryptocurrency and customers can freely use or exchange them. 3)TabbyPOS has an open API interface and is not a closed system, allowing it to collaborate with local POS enterprises and provide more diversified services. History of your project. In May 2022, Lee Koh Ching founded TabbyPOS. In August 2022, TabbyPOS issued tokens (EPOS) to raise funds on the Launch Pad platform of ErgoPAD. The fundraising was successfully completed in September 2022. TabbyPOS successfully released its Alpha version in March 2023. What’s next for your project? Our next plan is to support more mainstream cryptocurrencies and add more convenient features for daily life, such as paying utility bills, topping up mobile phone credit, and more. What can your token be used for? EPOS functions as a utility token and is used to pay for fees for token withdraw transactions. If merchants use TabbyPOS, they must also hold a certain number of EPOS.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon TabbyPOS (TABBY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TabbyPOS (TABBY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TabbyPOS-rahakkeelle.
Tarkista TabbyPOS-rahakkeen hintaennuste nyt!
TabbyPOS (TABBY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TABBY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
