Squid Game-logo

Squid Game – hinta (SQUID)

Ei listattu

1SQUID - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+1.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Squid Game (SQUID) -hintakaavio
Squid Game (SQUID) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.37%

-4.72%

-4.72%

Squid Game (SQUID) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SQUID on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SQUID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SQUID on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +1.37% 24 tunnin aikana ja -4.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Squid Game (SQUID) -rahakkeen markkinatiedot

$ 38.37K
$ 38.37K$ 38.37K

--
----

$ 38.37K
$ 38.37K$ 38.37K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Squid Game-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SQUID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 38.37K.

Squid Game (SQUID) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Squid Game – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Squid Game – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Squid Game – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Squid Game – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.37%
30 päivää$ 0+1.69%
60 päivää$ 0-23.57%
90 päivää$ 0--

Mikä on Squid Game (SQUID)

Embracing the widespread fascination with the Netflix series, this token is a playful homage to the iconic show, combining elements of entertainment with the decentralized realm of blockchain. With a nod to the memorable characters and intense games portrayed in the series, "Squid Games" token emerges as a vibrant and engaging community-driven initiative. Its foundation lies in the spirit of fun and the unpredictability reminiscent of the challenges witnessed on-screen. The token's ecosystem revolves around a lighthearted yet robust approach to meme culture. It features playful tokenomics and mechanics that mirror the dynamics of the games showcased in the Netflix series. Holders of "Squid Games" tokens participate in various community-driven activities, drawing parallels to the suspenseful games depicted in the show. The project boasts an enthusiastic and active community that revels in the shared experience of being part of this meme-driven phenomenon. Its Discord and Telegram channels buzz with discussions, memes, and engaging activities, fostering a sense of camaraderie among its members. Please note that this project is not related to the Show and is purely meme.

Squid Game (SQUID) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Squid Game-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Squid Game (SQUID) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Squid Game (SQUID) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Squid Game-rahakkeelle.

Tarkista Squid Game-rahakkeen hintaennuste nyt!

SQUID paikallisiin valuuttoihin

Squid Game (SQUID) -rahakkeen tokenomiikka

Squid Game (SQUID) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SQUID-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Squid Game (SQUID)”

Paljonko Squid Game (SQUID) on arvoltaan tänään?
SQUID-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SQUID-USD-parin nykyinen hinta?
SQUID -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Squid Game-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SQUID markkina-arvo on $ 38.37K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SQUID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SQUID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B USD.
Mikä oli SQUID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SQUID saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli SQUID-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SQUID-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SQUID-rahakkeen treidausvolyymi?
SQUID-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SQUID tänä vuonna korkeammalle?
SQUID saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SQUID-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.