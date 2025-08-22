Squid Game – hinta (SQUID)
Squid Game (SQUID) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SQUID on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SQUID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SQUID on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +1.37% 24 tunnin aikana ja -4.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Squid Game-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SQUID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 38.37K.
Tämän päivän aikana Squid Game – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Squid Game – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Squid Game – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Squid Game – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+1.37%
|30 päivää
|$ 0
|+1.69%
|60 päivää
|$ 0
|-23.57%
|90 päivää
|$ 0
|--
Embracing the widespread fascination with the Netflix series, this token is a playful homage to the iconic show, combining elements of entertainment with the decentralized realm of blockchain. With a nod to the memorable characters and intense games portrayed in the series, "Squid Games" token emerges as a vibrant and engaging community-driven initiative. Its foundation lies in the spirit of fun and the unpredictability reminiscent of the challenges witnessed on-screen. The token's ecosystem revolves around a lighthearted yet robust approach to meme culture. It features playful tokenomics and mechanics that mirror the dynamics of the games showcased in the Netflix series. Holders of "Squid Games" tokens participate in various community-driven activities, drawing parallels to the suspenseful games depicted in the show. The project boasts an enthusiastic and active community that revels in the shared experience of being part of this meme-driven phenomenon. Its Discord and Telegram channels buzz with discussions, memes, and engaging activities, fostering a sense of camaraderie among its members. Please note that this project is not related to the Show and is purely meme.
