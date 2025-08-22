Quitcoin – hinta (QC)
Quitcoin (QC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01106095. Viimeisen 24 tunnin aikana QC on vaihdellut alimmillaan $ 0.01102468 ja korkeimmillaan $ 0.01144158 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01145405, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00128504.
Lyhyen aikavälin tuloksissa QC on muuttunut +0.14% viimeisen tunnin aikana, -2.79% 24 tunnin aikana ja +20.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Quitcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.98M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 993.15M ja sen kokonaistarjonta on 998954615.508356. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.05M.
Tämän päivän aikana Quitcoin – USD -hinta muuttui $ -0.00031796920118373.
Viimeisten 30 päivän aikana Quitcoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0259399010.
Viimeisten 60 päivän aikana Quitcoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0819665273.
Viimeisten 90 päivän aikana Quitcoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00031796920118373
|-2.79%
|30 päivää
|$ +0.0259399010
|+234.52%
|60 päivää
|$ +0.0819665273
|+741.04%
|90 päivää
|$ 0
|--
Quitcoin is a pioneering crypto project born from satire but grounded in real technological innovation. We combine the cultural power of memes with the intelligent design of AI agents to build a self-sustaining, on-chain/off-chain community. Our mission is to reward people who choose freedom over grind, by offering meaningful roles, incentives, and ownership through blockchain and AI-driven systems. At its core, Quitcoin is more than just a meme coin it's a paradigm shift. We're testing and developing proprietary technology that leverages agentic AI to moderate and evolve our community in real time. Our bots monitor on-chain behaviours, analyse social sentiment, assign community roles, and drive user engagement with fairness and transparency. The Quitcoin ecosystem is backed by an experienced team of blockchain and AI developers, bringing forward a suite of innovations including: • Behavioural tokenomics tied to wallet activity and memetic contribution • Real-time role assignment based on trust, loyalty, and creativity • Automated distribution systems for rewards and airdrops • Insightful dashboards for investors and community metrics Our investor page (https://quitcoincrypto.com/investors) outlines the core technological assets being developed, the potential for strategic partnerships, and the unique IP underpinning our ecosystem. This includes community management protocols, AI moderation agents, and data driven market engagement strategies all underpinned by a commitment to open experimentation and community feedback. Quitcoin is designed to thrive in volatility, reward courage, and scale through culture. It's a living experiment in decentralised influence, where the memes are real, the tech is serious and the vision is freedom.
