Nano (XNO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.946542. Viimeisen 24 tunnin aikana XNO on vaihdellut alimmillaan $ 0.941609 ja korkeimmillaan $ 0.973482 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XNO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 33.69, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.026179.
Lyhyen aikavälin tuloksissa XNO on muuttunut -0.98% viimeisen tunnin aikana, -1.92% 24 tunnin aikana ja -2.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Nano-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 126.72M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XNO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 133.25M ja sen kokonaistarjonta on 133248290.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 126.72M.
Tämän päivän aikana Nano – USD -hinta muuttui $ -0.0185489996950747.
Viimeisten 30 päivän aikana Nano – USD -hinnan muutos oli $ -0.0769264148.
Viimeisten 60 päivän aikana Nano – USD -hinnan muutos oli $ +0.1284591902.
Viimeisten 90 päivän aikana Nano – USD -hinnan muutos oli $ -0.0189328466410129.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.0185489996950747
|-1.92%
|30 päivää
|$ -0.0769264148
|-8.12%
|60 päivää
|$ +0.1284591902
|+13.57%
|90 päivää
|$ -0.0189328466410129
|-1.96%
Nano, a low-latency cryptocurrency built on an innovative block-lattice data structure offering unlimited scalability and no transaction fees. Nano by design is a simple protocol with the sole purpose of being a high-performance cryptocurrency. The Nano protocol can run on low-power hardware, allowing it to be a practical, decentralized cryptocurrency for everyday use. It uses an ORV (Open Representative Voting) consensus algorithm, which is similar to PoS (Proof of Stake) but without inflationary rewards not locking of the native coin XNO. The original Nano (RailBlocks) paper and first beta implementation were published in December, 2014, making it one of the first Directed Acyclic Graph (DAG) based cryptocurrencies [6]. Soon after, other DAG cryptocurrencies began to develop, most notably DagCoin/Byteball and IOTA. These DAG-based cryptocurrencies broke the blockchain mold, improving system performance and security. Byteball achieves consensus by relying on a “main-chain” comprised of honest, reputable and user-trusted “witnesses”, while IOTA achieves consensus via the cumulative PoW of stacked transactions. Nano achieves consensus via a balance-weighted vote on conflicting transactions. This consensus system provides quicker, more deterministic transactions while still maintaining a strong, decentralized system. Nano continues this development and has positioned itself as one of the highest performing cryptocurrencies. Nano is a trustless, feeless, low-latency cryptocurrency that utilizes a novel blocklattice structure and delegated Proof of Stake voting. The network requires minimal resources, no high-power mining hardware, and can process high transaction throughput. All of this is achieved by having individual blockchains for each account, eliminating access issues and inefficiencies of a global data-structure. We identified possible attack vectors on the system and presented arguments on how Nano is resistant to these forms of attacks. Check out CoinBureau for the complete review of Nano.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Nano (XNO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nano (XNO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nano-rahakkeelle.
Tarkista Nano-rahakkeen hintaennuste nyt!
Nano (XNO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XNO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
