Lisätietoja MIX-rahakkeesta

MIX-rahakkeen hintatiedot

MIX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MIX-rahakkeen tokenomiikka

MIX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

MixMarvel-logo

MixMarvel – hinta (MIX)

Ei listattu

1MIX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00063357
$0.00063357$0.00063357
-5.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen MixMarvel (MIX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:00:01 (UTC+8)

MixMarvel (MIX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0002777
$ 0.0002777$ 0.0002777
24 h:n matalin
$ 0.00070001
$ 0.00070001$ 0.00070001
24 h:n korkein

$ 0.0002777
$ 0.0002777$ 0.0002777

$ 0.00070001
$ 0.00070001$ 0.00070001

$ 0.146095
$ 0.146095$ 0.146095

$ 0.00023598
$ 0.00023598$ 0.00023598

-0.56%

-5.94%

-37.92%

-37.92%

MixMarvel (MIX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00063329. Viimeisen 24 tunnin aikana MIX on vaihdellut alimmillaan $ 0.0002777 ja korkeimmillaan $ 0.00070001 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.146095, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00023598.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MIX on muuttunut -0.56% viimeisen tunnin aikana, -5.94% 24 tunnin aikana ja -37.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MixMarvel (MIX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.12M
$ 6.12M$ 6.12M

--
----

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

9.71B
9.71B 9.71B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

MixMarvel-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.12M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.71B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.30M.

MixMarvel (MIX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MixMarvel – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MixMarvel – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002925917.
Viimeisten 60 päivän aikana MixMarvel – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002353696.
Viimeisten 90 päivän aikana MixMarvel – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005673511186552609.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.94%
30 päivää$ -0.0002925917-46.20%
60 päivää$ -0.0002353696-37.16%
90 päivää$ -0.0005673511186552609-47.25%

Mikä on MixMarvel (MIX)

Since its inception in 2017, MixMarvel has been dedicated to providing both users and developers with a one-stop blockchain-based application-publishing platform and content community. Besides delivering the best content, MixMarvel also provides developers with a layer-2 cross-chain solution, Rocket Protocol, that is more suitable for large and medium-sized interactive applications. This solution is fully compatible with Ethereum EVM and mainstream NFT protocol. Rocket Protocol supports both NFT eco wallets and blockchain explorers.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

MixMarvel (MIX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

MixMarvel-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MixMarvel (MIX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MixMarvel (MIX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MixMarvel-rahakkeelle.

Tarkista MixMarvel-rahakkeen hintaennuste nyt!

MIX paikallisiin valuuttoihin

MixMarvel (MIX) -rahakkeen tokenomiikka

MixMarvel (MIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MIX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MixMarvel (MIX)”

Paljonko MixMarvel (MIX) on arvoltaan tänään?
MIX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00063329 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MIX-USD-parin nykyinen hinta?
MIX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00063329. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MixMarvel-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MIX markkina-arvo on $ 6.12M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.71B USD.
Mikä oli MIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MIX saavutti ATH-hinnaksi 0.146095 USD.
Mikä oli MIX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MIX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00023598 USD.
Mikä on MIX-rahakkeen treidausvolyymi?
MIX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MIX tänä vuonna korkeammalle?
MIX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MIX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:00:01 (UTC+8)

MixMarvel (MIX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.