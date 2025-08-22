Lisätietoja HERO-rahakkeesta

Metahero-logo

Metahero – hinta (HERO)

Ei listattu

1HERO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00088846
$0.00088846$0.00088846
-2.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Metahero (HERO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:58:36 (UTC+8)

Metahero (HERO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.252021
$ 0.252021$ 0.252021

$ 0
$ 0$ 0

+1.04%

-2.00%

+0.91%

+0.91%

Metahero (HERO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana HERO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HERO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.252021, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HERO on muuttunut +1.04% viimeisen tunnin aikana, -2.00% 24 tunnin aikana ja +0.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Metahero (HERO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.32M
$ 8.32M$ 8.32M

--
----

$ 8.68M
$ 8.68M$ 8.68M

9.37B
9.37B 9.37B

9,766,213,274.195873
9,766,213,274.195873 9,766,213,274.195873

Metahero-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.37B ja sen kokonaistarjonta on 9766213274.195873. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.68M.

Metahero (HERO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Metahero – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Metahero – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Metahero – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Metahero – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.00%
30 päivää$ 0-26.38%
60 päivää$ 0-7.62%
90 päivää$ 0--

Mikä on Metahero (HERO)

Have you ever wanted to ready-player one yourself? Metahero is creating a global network of top end photogrammetry scanners to allow you to do just that. Visit one of our locations, get scanned and receive an ultra-HD avatar of yourself and take a step into the digital world. Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows users to own the rights to their data and even the potential to monetize it. Backed by leading 3D experts Wolf Group Their cutting-edge technology was extensively tested and used by big industry names; Having been used multiple times by CD Projekt to create characters for their smash hit game: CyberPunk 2077. We're merging this powerful tech with a marketplace to offer users, gamers, studios, entrepreneurs and all, direct access to virtual opportunities of the future. Wolf Studios’ history and next-generation technology coupled with and expert dedicated management team, position Metahero as one to watch in the Gaming/E-commerce and Metaverse sector.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Metahero (HERO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Metahero-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Metahero (HERO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Metahero (HERO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Metahero-rahakkeelle.

Tarkista Metahero-rahakkeen hintaennuste nyt!

HERO paikallisiin valuuttoihin

Metahero (HERO) -rahakkeen tokenomiikka

Metahero (HERO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HERO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Metahero (HERO)”

Paljonko Metahero (HERO) on arvoltaan tänään?
HERO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HERO-USD-parin nykyinen hinta?
HERO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Metahero-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HERO markkina-arvo on $ 8.32M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.37B USD.
Mikä oli HERO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HERO saavutti ATH-hinnaksi 0.252021 USD.
Mikä oli HERO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HERO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HERO-rahakkeen treidausvolyymi?
HERO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HERO tänä vuonna korkeammalle?
HERO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HERO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Metahero (HERO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.