Karbo-logo

Karbo – hinta (KRB)

Ei listattu

1KRB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02698578
$0.02698578$0.02698578
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Karbo (KRB) -hintakaavio
Karbo (KRB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 0.00661346
$ 0.00661346$ 0.00661346

--

--

0.00%

0.00%

Karbo (KRB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02698578. Viimeisen 24 tunnin aikana KRB on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KRB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.46, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00661346.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KRB on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Karbo (KRB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 272.65K
$ 272.65K$ 272.65K

--
----

$ 272.69K
$ 272.69K$ 272.69K

10.10M
10.10M 10.10M

10,104,824.86899077
10,104,824.86899077 10,104,824.86899077

Karbo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 272.65K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KRB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.10M ja sen kokonaistarjonta on 10104824.86899077. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 272.69K.

Karbo (KRB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Karbo – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Karbo – USD -hinnan muutos oli $ -0.0074711966.
Viimeisten 60 päivän aikana Karbo – USD -hinnan muutos oli $ -0.0092064525.
Viimeisten 90 päivän aikana Karbo – USD -hinnan muutos oli $ -0.01871059038228007.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0074711966-27.68%
60 päivää$ -0.0092064525-34.11%
90 päivää$ -0.01871059038228007-40.94%

Mikä on Karbo (KRB)

Karbo is a decentralized peer-to-peer exchange network and stable exchange medium, designed to be used by customers and merchants as private Internet money that respects and protects their privacy. It does not have centralized management or issuer and ensures privacy and anonymity of transactions without intermediaries and regulators. Its units of exchange are units of information, cryptographically protected (encrypted) from copying and counterfeiting by the blockchain technology.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Karbo (KRB) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Karbo-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Karbo (KRB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Karbo (KRB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Karbo-rahakkeelle.

Tarkista Karbo-rahakkeen hintaennuste nyt!

KRB paikallisiin valuuttoihin

Karbo (KRB) -rahakkeen tokenomiikka

Karbo (KRB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KRB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Karbo (KRB)”

Paljonko Karbo (KRB) on arvoltaan tänään?
KRB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02698578 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KRB-USD-parin nykyinen hinta?
KRB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02698578. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Karbo-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KRB markkina-arvo on $ 272.65K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KRB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KRB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.10M USD.
Mikä oli KRB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KRB saavutti ATH-hinnaksi 1.46 USD.
Mikä oli KRB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KRB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00661346 USD.
Mikä on KRB-rahakkeen treidausvolyymi?
KRB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KRB tänä vuonna korkeammalle?
KRB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KRB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.