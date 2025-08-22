Lisätietoja JASON-rahakkeesta

JASON-rahakkeen hintatiedot

JASON-rahakkeen tokenomiikka

JASON-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Jason Derulo-logo

Jason Derulo – hinta (JASON)

Ei listattu

1JASON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00012279
$0.00012279$0.00012279
+6.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Jason Derulo (JASON) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:04:40 (UTC+8)

Jason Derulo (JASON) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03535784
$ 0.03535784$ 0.03535784

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

+6.05%

+3.16%

+3.16%

Jason Derulo (JASON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana JASON on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JASON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03535784, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JASON on muuttunut -0.26% viimeisen tunnin aikana, +6.05% 24 tunnin aikana ja +3.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Jason Derulo (JASON) -rahakkeen markkinatiedot

$ 122.78K
$ 122.78K$ 122.78K

--
----

$ 122.78K
$ 122.78K$ 122.78K

999.88M
999.88M 999.88M

999,875,905.023721
999,875,905.023721 999,875,905.023721

Jason Derulo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 122.78K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JASON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.88M ja sen kokonaistarjonta on 999875905.023721. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 122.78K.

Jason Derulo (JASON) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Jason Derulo – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Jason Derulo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Jason Derulo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Jason Derulo – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+6.05%
30 päivää$ 0+10.93%
60 päivää$ 0+3.81%
90 päivää$ 0--

Mikä on Jason Derulo (JASON)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Jason Derulo-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Jason Derulo (JASON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Jason Derulo (JASON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Jason Derulo-rahakkeelle.

Tarkista Jason Derulo-rahakkeen hintaennuste nyt!

JASON paikallisiin valuuttoihin

Jason Derulo (JASON) -rahakkeen tokenomiikka

Jason Derulo (JASON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JASON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Jason Derulo (JASON)”

Paljonko Jason Derulo (JASON) on arvoltaan tänään?
JASON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JASON-USD-parin nykyinen hinta?
JASON -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Jason Derulo-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JASON markkina-arvo on $ 122.78K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JASON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JASON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.88M USD.
Mikä oli JASON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JASON saavutti ATH-hinnaksi 0.03535784 USD.
Mikä oli JASON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JASON-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on JASON-rahakkeen treidausvolyymi?
JASON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JASON tänä vuonna korkeammalle?
JASON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JASON-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:04:40 (UTC+8)

Jason Derulo (JASON) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.