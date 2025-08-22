Deep AI – hinta (DEEPAI)
Deep AI (DEEPAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00006819. Viimeisen 24 tunnin aikana DEEPAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000682 ja korkeimmillaan $ 0.00007282 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEEPAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00637008, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00006075.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DEEPAI on muuttunut -1.25% viimeisen tunnin aikana, -6.17% 24 tunnin aikana ja -8.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Deep AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 68.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DEEPAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 996.52M ja sen kokonaistarjonta on 996523049.66355. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 68.30K.
Tämän päivän aikana Deep AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Deep AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000126922.
Viimeisten 60 päivän aikana Deep AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000066302.
Viimeisten 90 päivän aikana Deep AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.00003145936644646209.
Deep-Ai is a blockchain-based platform that integrates artificial intelligence tools with Web3 technology. Built on the Solana blockchain, the project enables users to access a wide range of AI models through a single platform while utilizing the $DEEP token for transactions. Deep-Ai serves as a hub for developers and users, facilitating access to AI-driven tools and services in a decentralized environment. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency and security while providing a seamless user experience. The $DEEP token functions as the primary utility asset within the ecosystem, allowing holders to access premium AI services and fostering a self-sustaining AI development community. Deep-Ai aims to make AI tools more accessible and efficient by bringing them together under one ecosystem, simplifying their usage, and incentivizing innovation.
