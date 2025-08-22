Crypto Royale – hinta (ROY)
-0.90%
-3.63%
-3.94%
-3.94%
Crypto Royale (ROY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ROY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ROY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.215587, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ROY on muuttunut -0.90% viimeisen tunnin aikana, -3.63% 24 tunnin aikana ja -3.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Crypto Royale-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 102.71K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ROY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 120.78M ja sen kokonaistarjonta on 170000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 144.58K.
Tämän päivän aikana Crypto Royale – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Crypto Royale – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Crypto Royale – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Crypto Royale – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-3.63%
|30 päivää
|$ 0
|+2.89%
|60 päivää
|$ 0
|+71.89%
|90 päivää
|$ 0
|--
Crypto Royale is a browser-based, free-to-play, play-to-earn game in which players compete for fame, glory and a little profit. Last man standing wins crypto. No up-front investment. No downloads. No signups. Get into a game in 30 seconds and win! The game is purposefully designed to be simple to play yet difficult to master. Every day 1000+ players congregate on the battlefield as they fight to see who can survive and claim the game’s HRC-20 token – ROY. Players enter a battlefield where they must be ‘the last person standing’. Represented by moons, a player’s ‘character’ can be one of three colours (Yellow, Pink, Blue). Colours are interchangeable by collecting boxes dropped onto the battlefield and must be used to ensure a player’s strength over an opponent in an effort to outsmart, outwit and out manoeuvre other players to become the victor. The game allows for each player to adopt a style of their own, and often becomes an identifiable trait/signature of said player. Whatever a player and opponents’ strategy there is a continual external force adding pressure to the gameplay – a closing circle. Venturing outside into the darkness causes a deterioration in health, but the collectables outside can, and often do, provide the weapons needed to claim victory. Positioning and timing are critical components to a player’s skill set.
Crypto Royale (ROY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ROY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
