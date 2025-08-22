Lisätietoja CGHS-rahakkeesta

CGHS-rahakkeen hintatiedot

CGHS-rahakkeen valkoinen paperi

CGHS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CGHS-rahakkeen tokenomiikka

CGHS-rahakkeen hintaennuste

cGHS-logo

cGHS – hinta (CGHS)

1CGHS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.090105
$0.090105
-2.00%1D
USD
Reaaliaikainen cGHS (CGHS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:25:36 (UTC+8)

cGHS (CGHS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.089977
$ 0.089977
24 h:n matalin
$ 0.09206
$ 0.09206
24 h:n korkein

$ 0.089977
$ 0.089977

$ 0.09206
$ 0.09206

$ 0.099394
$ 0.099394

$ 0.063213
$ 0.063213

-0.34%

-2.04%

-2.71%

-2.71%

cGHS (CGHS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.090109. Viimeisen 24 tunnin aikana CGHS on vaihdellut alimmillaan $ 0.089977 ja korkeimmillaan $ 0.09206 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CGHS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.099394, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.063213.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CGHS on muuttunut -0.34% viimeisen tunnin aikana, -2.04% 24 tunnin aikana ja -2.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

cGHS (CGHS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 47.47K
$ 47.47K

--
--

$ 47.47K
$ 47.47K

527.30K
527.30K

527,300.0331624149
527,300.0331624149

cGHS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 47.47K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CGHS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 527.30K ja sen kokonaistarjonta on 527300.0331624149. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 47.47K.

cGHS (CGHS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana cGHS – USD -hinta muuttui $ -0.00188350294244371.
Viimeisten 30 päivän aikana cGHS – USD -hinnan muutos oli $ -0.0056677479.
Viimeisten 60 päivän aikana cGHS – USD -hinnan muutos oli $ -0.0069569374.
Viimeisten 90 päivän aikana cGHS – USD -hinnan muutos oli $ +0.00432213689881534.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00188350294244371-2.04%
30 päivää$ -0.0056677479-6.28%
60 päivää$ -0.0069569374-7.72%
90 päivää$ +0.00432213689881534+5.04%

Mikä on cGHS (CGHS)

cGHS is a Ghanaian Cedi stablecoin. Like all Mento stablecoins cGHS is a fully open-source and decentralized stablecoin. cGHS is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

cGHS-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon cGHS (CGHS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko cGHS (CGHS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita cGHS-rahakkeelle.

Tarkista cGHS-rahakkeen hintaennuste nyt!

CGHS paikallisiin valuuttoihin

cGHS (CGHS) -rahakkeen tokenomiikka

cGHS (CGHS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CGHS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”cGHS (CGHS)”

Paljonko cGHS (CGHS) on arvoltaan tänään?
CGHS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.090109 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CGHS-USD-parin nykyinen hinta?
CGHS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.090109. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on cGHS-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CGHS markkina-arvo on $ 47.47K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CGHS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CGHS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 527.30K USD.
Mikä oli CGHS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CGHS saavutti ATH-hinnaksi 0.099394 USD.
Mikä oli CGHS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CGHS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.063213 USD.
Mikä on CGHS-rahakkeen treidausvolyymi?
CGHS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CGHS tänä vuonna korkeammalle?
CGHS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CGHS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:25:36 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

