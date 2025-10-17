BendDAO – hinta (BEND)
BendDAO (BEND) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BEND on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BEND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.127754, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BEND on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -3.20% 24 tunnin aikana ja -11.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BendDAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 569.86K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BEND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.46B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.65M.
Tämän päivän aikana BendDAO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BendDAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BendDAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BendDAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-3.20%
|30 päivää
|$ 0
|-42.22%
|60 päivää
|$ 0
|-43.64%
|90 päivää
|$ 0
|--
Bend is an NFT liquidity and lending protocol with reactive interest rates for NFT financialization. Bend is bringing NFT pool lending to the fast-growing market, providing a gateway to DeFi for Web3 users.
Kuinka paljon BendDAO (BEND) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BendDAO (BEND) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BendDAO-rahakkeelle.
Tarkista BendDAO-rahakkeen hintaennuste nyt!
BendDAO (BEND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BEND-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
