Autobahn Network – hinta (TXL)

Ei listattu

1TXL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00089068
$0.00089068$0.00089068
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Autobahn Network (TXL) -hintakaavio
Autobahn Network (TXL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.812598
$ 0.812598$ 0.812598

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

--

+682.71%

+682.71%

Autobahn Network (TXL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana TXL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TXL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.812598, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TXL on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +682.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Autobahn Network (TXL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 113.23K
$ 113.23K$ 113.23K

--
----

$ 534.41K
$ 534.41K$ 534.41K

127.12M
127.12M 127.12M

599,995,118.6439197
599,995,118.6439197 599,995,118.6439197

Autobahn Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 113.23K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TXL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 127.12M ja sen kokonaistarjonta on 599995118.6439197. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 534.41K.

Autobahn Network (TXL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Autobahn Network – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Autobahn Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Autobahn Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Autobahn Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-11.17%
60 päivää$ 0+12.92%
90 päivää$ 0--

Mikä on Autobahn Network (TXL)

The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network.

Autobahn Network (TXL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Autobahn Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Autobahn Network (TXL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Autobahn Network (TXL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Autobahn Network-rahakkeelle.

Tarkista Autobahn Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

TXL paikallisiin valuuttoihin

Autobahn Network (TXL) -rahakkeen tokenomiikka

Autobahn Network (TXL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TXL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Autobahn Network (TXL)”

Paljonko Autobahn Network (TXL) on arvoltaan tänään?
TXL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TXL-USD-parin nykyinen hinta?
TXL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Autobahn Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TXL markkina-arvo on $ 113.23K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TXL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TXL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 127.12M USD.
Mikä oli TXL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TXL saavutti ATH-hinnaksi 0.812598 USD.
Mikä oli TXL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TXL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on TXL-rahakkeen treidausvolyymi?
TXL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TXL tänä vuonna korkeammalle?
TXL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TXL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Autobahn Network (TXL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications

