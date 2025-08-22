Lisätietoja AMIKO-rahakkeesta

AMIKO-rahakkeen hintatiedot

AMIKO-rahakkeen valkoinen paperi

AMIKO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AMIKO-rahakkeen tokenomiikka

AMIKO-rahakkeen hintaennuste

Amiko – hinta (AMIKO)

Ei listattu

1AMIKO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00107534
$0.00107534$0.00107534
-2.20%1D
USD
Reaaliaikainen Amiko (AMIKO) -hintakaavio
Amiko (AMIKO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00107355
$ 0.00107355$ 0.00107355
24 h:n matalin
$ 0.00110535
$ 0.00110535$ 0.00110535
24 h:n korkein

$ 0.00107355
$ 0.00107355$ 0.00107355

$ 0.00110535
$ 0.00110535$ 0.00110535

$ 0.00812094
$ 0.00812094$ 0.00812094

$ 0.00105556
$ 0.00105556$ 0.00105556

-0.53%

-2.28%

-15.18%

-15.18%

Amiko (AMIKO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00107534. Viimeisen 24 tunnin aikana AMIKO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00107355 ja korkeimmillaan $ 0.00110535 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AMIKO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00812094, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00105556.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AMIKO on muuttunut -0.53% viimeisen tunnin aikana, -2.28% 24 tunnin aikana ja -15.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Amiko (AMIKO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 815.16K
$ 815.16K$ 815.16K

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

757.97M
757.97M 757.97M

999,999,314.253816
999,999,314.253816 999,999,314.253816

Amiko-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 815.16K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AMIKO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 757.97M ja sen kokonaistarjonta on 999999314.253816. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.08M.

Amiko (AMIKO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Amiko – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Amiko – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004634129.
Viimeisten 60 päivän aikana Amiko – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007830608.
Viimeisten 90 päivän aikana Amiko – USD -hinnan muutos oli $ -0.004688564735677813.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.28%
30 päivää$ -0.0004634129-43.09%
60 päivää$ -0.0007830608-72.81%
90 päivää$ -0.004688564735677813-81.34%

Mikä on Amiko (AMIKO)

Amiko is the orchestration layer in your AI Agent tech stack, bringing AI Agents to the world of physical devices. Amiko allows for hosting, coordinating, and growing an AI swarm ecosystem with MPC functionality. Running entirely on user-owned devices, Amiko supports personal, persistent AI agents. The Amiko Kick flagship hardware features Eliza, an emotionally aware lead agent who manages daily life while helping to train your digital twin — an evolving AI avatar shaped by the user’s interactions. The system includes long-term memory, on-device language models, and modular agent support, all operating without cloud dependence. With optional $AMIKO token participation, users can contribute compute or behavioral models to the broader network, while keeping core functions fully local and under their control.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Amiko-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Amiko (AMIKO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Amiko (AMIKO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Amiko-rahakkeelle.

Tarkista Amiko-rahakkeen hintaennuste nyt!

AMIKO paikallisiin valuuttoihin

Amiko (AMIKO) -rahakkeen tokenomiikka

Amiko (AMIKO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AMIKO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Amiko (AMIKO)"

Paljonko Amiko (AMIKO) on arvoltaan tänään?
AMIKO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00107534 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AMIKO-USD-parin nykyinen hinta?
AMIKO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00107534. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Amiko-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AMIKO markkina-arvo on $ 815.16K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AMIKO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AMIKO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 757.97M USD.
Mikä oli AMIKO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AMIKO saavutti ATH-hinnaksi 0.00812094 USD.
Mikä oli AMIKO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AMIKO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00105556 USD.
Mikä on AMIKO-rahakkeen treidausvolyymi?
AMIKO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AMIKO tänä vuonna korkeammalle?
AMIKO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AMIKO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Amiko (AMIKO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

