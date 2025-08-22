Lisätietoja ABSTER-rahakkeesta

ABSTER-rahakkeen hintatiedot

ABSTER-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ABSTER-rahakkeen tokenomiikka

ABSTER-rahakkeen hintaennuste

Abster-logo

Abster – hinta (ABSTER)

Ei listattu

1ABSTER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02891034
$0.02891034$0.02891034
+1.30%1D
Reaaliaikainen Abster (ABSTER) -hintakaavio
Abster (ABSTER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02691194
$ 0.02691194$ 0.02691194
24 h:n matalin
$ 0.02984157
$ 0.02984157$ 0.02984157
24 h:n korkein

$ 0.02691194
$ 0.02691194$ 0.02691194

$ 0.02984157
$ 0.02984157$ 0.02984157

$ 0.04625183
$ 0.04625183$ 0.04625183

$ 0.00102855
$ 0.00102855$ 0.00102855

+1.14%

+1.48%

-24.89%

-24.89%

Abster (ABSTER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02891281. Viimeisen 24 tunnin aikana ABSTER on vaihdellut alimmillaan $ 0.02691194 ja korkeimmillaan $ 0.02984157 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ABSTER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04625183, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00102855.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ABSTER on muuttunut +1.14% viimeisen tunnin aikana, +1.48% 24 tunnin aikana ja -24.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Abster (ABSTER) -rahakkeen markkinatiedot

$ 28.64M
$ 28.64M$ 28.64M

--
----

$ 28.64M
$ 28.64M$ 28.64M

990.49M
990.49M 990.49M

990,486,747.5651047
990,486,747.5651047 990,486,747.5651047

Abster-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 28.64M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ABSTER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 990.49M ja sen kokonaistarjonta on 990486747.5651047. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 28.64M.

Abster (ABSTER) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Abster – USD -hinta muuttui $ +0.00042256.
Viimeisten 30 päivän aikana Abster – USD -hinnan muutos oli $ -0.0073649543.
Viimeisten 60 päivän aikana Abster – USD -hinnan muutos oli $ +0.0327431588.
Viimeisten 90 päivän aikana Abster – USD -hinnan muutos oli $ +0.00618273665868942.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00042256+1.48%
30 päivää$ -0.0073649543-25.47%
60 päivää$ +0.0327431588+113.25%
90 päivää$ +0.00618273665868942+27.20%

Mikä on Abster (ABSTER)

$ABSTER is a community-led meme coin developed on the Abstract platform. Its goal is to represent the green penguin, Abster, which was designed by the Abstract team. At present, users on Abstract earn XP by holding $ABSTER tokens in their Abstract Global Wallet (or in cold storage via a delegated wallet), and these tokens can additionally be utilized to tip streamers within the Abstract ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Abster (ABSTER) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Abster-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Abster (ABSTER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Abster (ABSTER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Abster-rahakkeelle.

Tarkista Abster-rahakkeen hintaennuste nyt!

ABSTER paikallisiin valuuttoihin

Abster (ABSTER) -rahakkeen tokenomiikka

Abster (ABSTER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ABSTER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Abster (ABSTER)”

Paljonko Abster (ABSTER) on arvoltaan tänään?
ABSTER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02891281 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ABSTER-USD-parin nykyinen hinta?
ABSTER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02891281. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Abster-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ABSTER markkina-arvo on $ 28.64M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ABSTER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ABSTER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 990.49M USD.
Mikä oli ABSTER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ABSTER saavutti ATH-hinnaksi 0.04625183 USD.
Mikä oli ABSTER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ABSTER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00102855 USD.
Mikä on ABSTER-rahakkeen treidausvolyymi?
ABSTER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ABSTER tänä vuonna korkeammalle?
ABSTER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ABSTER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Abster (ABSTER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

