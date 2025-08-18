Mikä on VAIOT (VAI)

Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker.

Kuinka paljon VAIOT (VAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VAIOT (VAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VAIOT-rahakkeelle.

VAIOT (VAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Etsitkö tapaa VAIOT:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa VAIOT MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VAI paikallisiin valuuttoihin

Paljonko VAIOT (VAI) on arvoltaan tänään? VAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02737 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on VAI-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.02737 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo VAI -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on VAIOT-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen VAI markkina-arvo on $ 10.62M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on VAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? VAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 387.95M USD . Mikä oli VAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? VAI saavutti ATH-hinnaksi 2.42208355 USD . Mikä oli VAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? VAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.004549306036172591 USD . Mikä on VAI-rahakkeen treidausvolyymi? VAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 196.44K USD .

VAIOT (VAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

