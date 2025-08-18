Lisätietoja PAIN-rahakkeesta

PAIN-rahakkeen hintatiedot

PAIN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PAIN-rahakkeen tokenomiikka

PAIN-rahakkeen hintaennuste

PAIN-rahakkeen historia

PAIN-osto-opas

PAIN/fiat-valuuttamuunnin

PAIN-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

PAIN-logo

PAIN – hinta (PAIN)

1PAIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.1946
$1.1946$1.1946
-0.73%1D
USD
Reaaliaikainen PAIN (PAIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:14:46 (UTC+8)

PAIN (PAIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.186
$ 1.186$ 1.186
24 h:n matalin
$ 1.2979
$ 1.2979$ 1.2979
24 h:n korkein

$ 1.186
$ 1.186$ 1.186

$ 1.2979
$ 1.2979$ 1.2979

$ 25.482911408254285
$ 25.482911408254285$ 25.482911408254285

$ 0.9167763849321611
$ 0.9167763849321611$ 0.9167763849321611

+0.01%

-0.73%

-9.28%

-9.28%

PAIN (PAIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.1946. Viimeisen 24 tunnin aikana PAIN on vaihdellut alimmillaan $ 1.186 ja korkeimmillaan $ 1.2979 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PAIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 25.482911408254285, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.9167763849321611.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PAIN on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, -0.73% 24 tunnin aikana ja -9.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PAIN (PAIN) -rahakkeen markkinatiedot

No.1337

$ 5.97M
$ 5.97M$ 5.97M

$ 56.47K
$ 56.47K$ 56.47K

$ 11.95M
$ 11.95M$ 11.95M

5.00M
5.00M 5.00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

9,999,933.277662
9,999,933.277662 9,999,933.277662

49.99%

SOL

PAIN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.47K. PAIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.00M ja sen kokonaistarjonta on 9999933.277662. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.95M.

PAIN (PAIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PAIN-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.008785-0.73%
30 päivää$ -0.199-14.28%
60 päivää$ +0.2556+27.22%
90 päivää$ -0.3194-21.10%
PAIN-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PAIN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.008785 (-0.73%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

PAIN 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.199 (-14.28%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

PAIN-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PAIN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.2556 (+27.22%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

PAIN-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.3194 (-21.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PAIN (PAIN)?

Tarkista PAIN-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on PAIN (PAIN)

Pain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN.

PAIN on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja PAIN-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PAIN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue PAIN-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään PAIN-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

PAIN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PAIN (PAIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PAIN (PAIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PAIN-rahakkeelle.

Tarkista PAIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

PAIN (PAIN) -rahakkeen tokenomiikka

PAIN (PAIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PAIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

PAIN (PAIN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa PAIN:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa PAIN MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PAIN paikallisiin valuuttoihin

1 PAIN(PAIN) - VND
31,435.899
1 PAIN(PAIN) - AUD
A$1.85163
1 PAIN(PAIN) - GBP
0.884004
1 PAIN(PAIN) - EUR
1.027356
1 PAIN(PAIN) - USD
$1.1946
1 PAIN(PAIN) - MYR
RM5.041212
1 PAIN(PAIN) - TRY
48.894978
1 PAIN(PAIN) - JPY
¥176.8008
1 PAIN(PAIN) - ARS
ARS$1,569.776076
1 PAIN(PAIN) - RUB
96.248922
1 PAIN(PAIN) - INR
104.252742
1 PAIN(PAIN) - IDR
Rp19,583.603424
1 PAIN(PAIN) - KRW
1,673.108976
1 PAIN(PAIN) - PHP
68.295282
1 PAIN(PAIN) - EGP
￡E.57.914208
1 PAIN(PAIN) - BRL
R$6.534462
1 PAIN(PAIN) - CAD
C$1.648548
1 PAIN(PAIN) - BDT
145.287252
1 PAIN(PAIN) - NGN
1,835.013114
1 PAIN(PAIN) - COP
$4,816.92585
1 PAIN(PAIN) - ZAR
R.21.168312
1 PAIN(PAIN) - UAH
49.193628
1 PAIN(PAIN) - VES
Bs163.6602
1 PAIN(PAIN) - CLP
$1,158.762
1 PAIN(PAIN) - PKR
Rs336.781632
1 PAIN(PAIN) - KZT
641.906364
1 PAIN(PAIN) - THB
฿39.015636
1 PAIN(PAIN) - TWD
NT$36.4353
1 PAIN(PAIN) - AED
د.إ4.384182
1 PAIN(PAIN) - CHF
Fr0.95568
1 PAIN(PAIN) - HKD
HK$9.329826
1 PAIN(PAIN) - AMD
֏457.17342
1 PAIN(PAIN) - MAD
.د.م10.763346
1 PAIN(PAIN) - MXN
$22.410696
1 PAIN(PAIN) - SAR
ريال4.47975
1 PAIN(PAIN) - PLN
4.372236
1 PAIN(PAIN) - RON
лв5.19651
1 PAIN(PAIN) - SEK
kr11.492052
1 PAIN(PAIN) - BGN
лв2.006928
1 PAIN(PAIN) - HUF
Ft407.848386
1 PAIN(PAIN) - CZK
25.277736
1 PAIN(PAIN) - KWD
د.ك0.364353
1 PAIN(PAIN) - ILS
4.073586
1 PAIN(PAIN) - AOA
Kz1,094.958414
1 PAIN(PAIN) - BHD
.د.ب0.4503642
1 PAIN(PAIN) - BMD
$1.1946
1 PAIN(PAIN) - DKK
kr7.681278
1 PAIN(PAIN) - HNL
L31.406034
1 PAIN(PAIN) - MUR
54.629058
1 PAIN(PAIN) - NAD
$21.108582
1 PAIN(PAIN) - NOK
kr12.161028
1 PAIN(PAIN) - NZD
$2.042766
1 PAIN(PAIN) - PAB
B/.1.1946
1 PAIN(PAIN) - PGK
K4.945644
1 PAIN(PAIN) - QAR
ر.ق4.348344
1 PAIN(PAIN) - RSD
дин.120.523194

PAIN-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton PAIN toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen PAIN-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PAIN”

Paljonko PAIN (PAIN) on arvoltaan tänään?
PAIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.1946 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PAIN-USD-parin nykyinen hinta?
PAIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.1946. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PAIN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PAIN markkina-arvo on $ 5.97M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PAIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PAIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.00M USD.
Mikä oli PAIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PAIN saavutti ATH-hinnaksi 25.482911408254285 USD.
Mikä oli PAIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PAIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.9167763849321611 USD.
Mikä on PAIN-rahakkeen treidausvolyymi?
PAIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.47K USD.
Nouseeko PAIN tänä vuonna korkeammalle?
PAIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PAIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:14:46 (UTC+8)

PAIN (PAIN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

PAIN-USD-laskin

Summa

PAIN
PAIN
USD
USD

1 PAIN = 1.1946 USD

Treidaa PAIN-rahaketta

PAINUSDT
$1.1946
$1.1946$1.1946
-0.75%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu