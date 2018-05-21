Lisätietoja IOTX-rahakkeesta

IOTX-rahakkeen hintatiedot

IOTX-rahakkeen valkoinen paperi

IOTX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

IOTX-rahakkeen tokenomiikka

IOTX-rahakkeen hintaennuste

IOTX-rahakkeen historia

IOTX-osto-opas

IOTX/fiat-valuuttamuunnin

IOTX-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

IoTeX Network-logo

IoTeX Network – hinta (IOTX)

1IOTX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02774
$0.02774$0.02774
+1.38%1D
USD
Reaaliaikainen IoTeX Network (IOTX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:59:37 (UTC+8)

IoTeX Network (IOTX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02722
$ 0.02722$ 0.02722
24 h:n matalin
$ 0.02864
$ 0.02864$ 0.02864
24 h:n korkein

$ 0.02722
$ 0.02722$ 0.02722

$ 0.02864
$ 0.02864$ 0.02864

$ 0.2610923318933593
$ 0.2610923318933593$ 0.2610923318933593

$ 0.00123909173461
$ 0.00123909173461$ 0.00123909173461

+1.57%

+1.38%

-4.02%

-4.02%

IoTeX Network (IOTX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02774. Viimeisen 24 tunnin aikana IOTX on vaihdellut alimmillaan $ 0.02722 ja korkeimmillaan $ 0.02864 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IOTX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2610923318933593, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00123909173461.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IOTX on muuttunut +1.57% viimeisen tunnin aikana, +1.38% 24 tunnin aikana ja -4.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

IoTeX Network (IOTX) -rahakkeen markkinatiedot

No.174

$ 261.90M
$ 261.90M$ 261.90M

$ 422.82K
$ 422.82K$ 422.82K

$ 277.40M
$ 277.40M$ 277.40M

9.44B
9.44B 9.44B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,441,368,983
9,441,368,983 9,441,368,983

94.41%

2018-05-21 00:00:00

$ 0.007
$ 0.007$ 0.007

IOTX

IoTeX Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 261.90M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 422.82K. IOTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.44B ja sen kokonaistarjonta on 9441368983. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 277.40M.

IoTeX Network (IOTX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän IoTeX Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0003776+1.38%
30 päivää$ +0.00251+9.94%
60 päivää$ +0.00709+34.33%
90 päivää$ +0.00699+33.68%
IoTeX Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään IOTX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0003776 (+1.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

IoTeX Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00251 (+9.94%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

IoTeX Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, IOTX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00709 (+34.33%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

IoTeX Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00699 (+33.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle IoTeX Network (IOTX)?

Tarkista IoTeX Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on IoTeX Network (IOTX)

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

IoTeX Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja IoTeX Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista IOTX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue IoTeX Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään IoTeX Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

IoTeX Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon IoTeX Network (IOTX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko IoTeX Network (IOTX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita IoTeX Network-rahakkeelle.

Tarkista IoTeX Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

IoTeX Network (IOTX) -rahakkeen tokenomiikka

IoTeX Network (IOTX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IOTX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

IoTeX Network (IOTX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa IoTeX Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa IoTeX Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

IOTX paikallisiin valuuttoihin

1 IoTeX Network(IOTX) - VND
729.9781
1 IoTeX Network(IOTX) - AUD
A$0.042997
1 IoTeX Network(IOTX) - GBP
0.0205276
1 IoTeX Network(IOTX) - EUR
0.0238564
1 IoTeX Network(IOTX) - USD
$0.02774
1 IoTeX Network(IOTX) - MYR
RM0.1170628
1 IoTeX Network(IOTX) - TRY
1.1353982
1 IoTeX Network(IOTX) - JPY
¥4.10552
1 IoTeX Network(IOTX) - ARS
ARS$36.4520244
1 IoTeX Network(IOTX) - RUB
2.2350118
1 IoTeX Network(IOTX) - INR
2.4205924
1 IoTeX Network(IOTX) - IDR
Rp454.7540256
1 IoTeX Network(IOTX) - KRW
38.8515344
1 IoTeX Network(IOTX) - PHP
1.5858958
1 IoTeX Network(IOTX) - EGP
￡E.1.3451126
1 IoTeX Network(IOTX) - BRL
R$0.1517378
1 IoTeX Network(IOTX) - CAD
C$0.0382812
1 IoTeX Network(IOTX) - BDT
3.3737388
1 IoTeX Network(IOTX) - NGN
42.6111366
1 IoTeX Network(IOTX) - COP
$111.854615
1 IoTeX Network(IOTX) - ZAR
R.0.4918302
1 IoTeX Network(IOTX) - UAH
1.1423332
1 IoTeX Network(IOTX) - VES
Bs3.80038
1 IoTeX Network(IOTX) - CLP
$26.9078
1 IoTeX Network(IOTX) - PKR
Rs7.8204608
1 IoTeX Network(IOTX) - KZT
14.9058116
1 IoTeX Network(IOTX) - THB
฿0.9059884
1 IoTeX Network(IOTX) - TWD
NT$0.8463474
1 IoTeX Network(IOTX) - AED
د.إ0.1018058
1 IoTeX Network(IOTX) - CHF
Fr0.022192
1 IoTeX Network(IOTX) - HKD
HK$0.2166494
1 IoTeX Network(IOTX) - AMD
֏10.616098
1 IoTeX Network(IOTX) - MAD
.د.م0.2499374
1 IoTeX Network(IOTX) - MXN
$0.5204024
1 IoTeX Network(IOTX) - SAR
ريال0.104025
1 IoTeX Network(IOTX) - PLN
0.1015284
1 IoTeX Network(IOTX) - RON
лв0.120669
1 IoTeX Network(IOTX) - SEK
kr0.2668588
1 IoTeX Network(IOTX) - BGN
лв0.0466032
1 IoTeX Network(IOTX) - HUF
Ft9.4707134
1 IoTeX Network(IOTX) - CZK
0.5869784
1 IoTeX Network(IOTX) - KWD
د.ك0.0084607
1 IoTeX Network(IOTX) - ILS
0.0945934
1 IoTeX Network(IOTX) - AOA
Kz25.4262066
1 IoTeX Network(IOTX) - BHD
.د.ب0.01045798
1 IoTeX Network(IOTX) - BMD
$0.02774
1 IoTeX Network(IOTX) - DKK
kr0.1780908
1 IoTeX Network(IOTX) - HNL
L0.7292846
1 IoTeX Network(IOTX) - MUR
1.2685502
1 IoTeX Network(IOTX) - NAD
$0.4901658
1 IoTeX Network(IOTX) - NOK
kr0.2821158
1 IoTeX Network(IOTX) - NZD
$0.0474354
1 IoTeX Network(IOTX) - PAB
B/.0.02774
1 IoTeX Network(IOTX) - PGK
K0.1148436
1 IoTeX Network(IOTX) - QAR
ر.ق0.1009736
1 IoTeX Network(IOTX) - RSD
дин.2.7995208

IoTeX Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton IoTeX Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen IoTeX Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”IoTeX Network”

Paljonko IoTeX Network (IOTX) on arvoltaan tänään?
IOTX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02774 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IOTX-USD-parin nykyinen hinta?
IOTX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02774. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on IoTeX Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IOTX markkina-arvo on $ 261.90M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IOTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IOTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.44B USD.
Mikä oli IOTX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IOTX saavutti ATH-hinnaksi 0.2610923318933593 USD.
Mikä oli IOTX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IOTX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00123909173461 USD.
Mikä on IOTX-rahakkeen treidausvolyymi?
IOTX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 422.82K USD.
Nouseeko IOTX tänä vuonna korkeammalle?
IOTX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IOTX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:59:37 (UTC+8)

IoTeX Network (IOTX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

IOTX-USD-laskin

Summa

IOTX
IOTX
USD
USD

1 IOTX = 0.02774 USD

Treidaa IOTX-rahaketta

IOTXUSDT
$0.02774
$0.02774$0.02774
+1.35%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu