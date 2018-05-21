IoTeX Network (IOTX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02774. Viimeisen 24 tunnin aikana IOTX on vaihdellut alimmillaan $ 0.02722 ja korkeimmillaan $ 0.02864 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IOTX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2610923318933593, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00123909173461.
Lyhyen aikavälin tuloksissa IOTX on muuttunut +1.57% viimeisen tunnin aikana, +1.38% 24 tunnin aikana ja -4.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
IoTeX Network (IOTX) -rahakkeen markkinatiedot
No.174
$ 261.90M
$ 261.90M$ 261.90M
$ 422.82K
$ 422.82K$ 422.82K
$ 277.40M
$ 277.40M$ 277.40M
9.44B
9.44B 9.44B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
9,441,368,983
9,441,368,983 9,441,368,983
94.41%
2018-05-21 00:00:00
$ 0.007
$ 0.007$ 0.007
IOTX
IoTeX Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 261.90M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 422.82K. IOTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.44B ja sen kokonaistarjonta on 9441368983. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 277.40M.
IoTeX Network (IOTX) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän IoTeX Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0003776
+1.38%
30 päivää
$ +0.00251
+9.94%
60 päivää
$ +0.00709
+34.33%
90 päivää
$ +0.00699
+33.68%
IoTeX Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään IOTX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0003776 (+1.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
IoTeX Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00251 (+9.94%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
IoTeX Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, IOTX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00709 (+34.33%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
IoTeX Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00699 (+33.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle IoTeX Network (IOTX)?
IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.
IoTeX Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja IoTeX Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista IOTX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue IoTeX Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään IoTeX Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
IoTeX Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon IoTeX Network (IOTX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko IoTeX Network (IOTX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita IoTeX Network-rahakkeelle.
IoTeX Network (IOTX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IOTX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
IoTeX Network (IOTX) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa IoTeX Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa IoTeX Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.