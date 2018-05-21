Mikä on IoTeX Network (IOTX)

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”IoTeX Network” Paljonko IoTeX Network (IOTX) on arvoltaan tänään? IOTX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02774 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on IOTX-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.02774 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo IOTX -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on IoTeX Network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen IOTX markkina-arvo on $ 261.90M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on IOTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? IOTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.44B USD . Mikä oli IOTX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? IOTX saavutti ATH-hinnaksi 0.2610923318933593 USD . Mikä oli IOTX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? IOTX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00123909173461 USD . Mikä on IOTX-rahakkeen treidausvolyymi? IOTX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 422.82K USD . Nouseeko IOTX tänä vuonna korkeammalle? IOTX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IOTX-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

