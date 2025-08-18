Lisätietoja CELO-rahakkeesta

CELO – hinta (CELO)

1CELO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.3193
+0.91%1D
USD
Reaaliaikainen CELO (CELO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:43:11 (UTC+8)

CELO (CELO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.308
24 h:n matalin
$ 0.329
24 h:n korkein

$ 0.308
$ 0.329
$ 10.6583577
$ 0.2383232905502136
+0.59%

+0.91%

-6.11%

-6.11%

CELO (CELO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3198. Viimeisen 24 tunnin aikana CELO on vaihdellut alimmillaan $ 0.308 ja korkeimmillaan $ 0.329 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CELO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 10.6583577, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.2383232905502136.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CELO on muuttunut +0.59% viimeisen tunnin aikana, +0.91% 24 tunnin aikana ja -6.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CELO (CELO) -rahakkeen markkinatiedot

No.239

$ 185.07M
$ 640.11K
$ 319.80M
578.72M
1,000,000,000
1,000,000,000
57.87%

CELO

CELO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 185.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 640.11K. CELO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 578.72M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 319.80M.

CELO (CELO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän CELO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.002879+0.91%
30 päivää$ -0.0577-15.29%
60 päivää$ +0.0756+30.95%
90 päivää$ -0.0743-18.86%
CELO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CELO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002879 (+0.91%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

CELO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0577 (-15.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

CELO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CELO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0756 (+30.95%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

CELO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0743 (-18.86%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle CELO (CELO)?

Tarkista CELO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on CELO (CELO)

Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).

CELO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja CELO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CELO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue CELO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään CELO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

CELO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CELO (CELO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CELO (CELO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CELO-rahakkeelle.

Tarkista CELO-rahakkeen hintaennuste nyt!

CELO (CELO) -rahakkeen tokenomiikka

CELO (CELO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CELO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

CELO (CELO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa CELO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa CELO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CELO paikallisiin valuuttoihin

1 CELO(CELO) - VND
8,415.537
1 CELO(CELO) - AUD
A$0.49569
1 CELO(CELO) - GBP
0.236652
1 CELO(CELO) - EUR
0.275028
1 CELO(CELO) - USD
$0.3198
1 CELO(CELO) - MYR
RM1.349556
1 CELO(CELO) - TRY
13.089414
1 CELO(CELO) - JPY
¥47.3304
1 CELO(CELO) - ARS
ARS$420.236388
1 CELO(CELO) - RUB
25.766286
1 CELO(CELO) - INR
27.91854
1 CELO(CELO) - IDR
Rp5,242.622112
1 CELO(CELO) - KRW
447.899088
1 CELO(CELO) - PHP
18.282966
1 CELO(CELO) - EGP
￡E.15.507102
1 CELO(CELO) - BRL
R$1.749306
1 CELO(CELO) - CAD
C$0.441324
1 CELO(CELO) - BDT
38.894076
1 CELO(CELO) - NGN
491.241582
1 CELO(CELO) - COP
$1,289.51355
1 CELO(CELO) - ZAR
R.5.673252
1 CELO(CELO) - UAH
13.169364
1 CELO(CELO) - VES
Bs43.8126
1 CELO(CELO) - CLP
$310.206
1 CELO(CELO) - PKR
Rs90.158016
1 CELO(CELO) - KZT
171.841332
1 CELO(CELO) - THB
฿10.444668
1 CELO(CELO) - TWD
NT$9.757098
1 CELO(CELO) - AED
د.إ1.173666
1 CELO(CELO) - CHF
Fr0.25584
1 CELO(CELO) - HKD
HK$2.497638
1 CELO(CELO) - AMD
֏122.38746
1 CELO(CELO) - MAD
.د.م2.881398
1 CELO(CELO) - MXN
$5.99625
1 CELO(CELO) - SAR
ريال1.19925
1 CELO(CELO) - PLN
1.170468
1 CELO(CELO) - RON
лв1.39113
1 CELO(CELO) - SEK
kr3.073278
1 CELO(CELO) - BGN
лв0.537264
1 CELO(CELO) - HUF
Ft109.182918
1 CELO(CELO) - CZK
6.766968
1 CELO(CELO) - KWD
د.ك0.097539
1 CELO(CELO) - ILS
1.090518
1 CELO(CELO) - AOA
Kz293.125482
1 CELO(CELO) - BHD
.د.ب0.1205646
1 CELO(CELO) - BMD
$0.3198
1 CELO(CELO) - DKK
kr2.053116
1 CELO(CELO) - HNL
L8.407542
1 CELO(CELO) - MUR
14.624454
1 CELO(CELO) - NAD
$5.650866
1 CELO(CELO) - NOK
kr3.252366
1 CELO(CELO) - NZD
$0.546858
1 CELO(CELO) - PAB
B/.0.3198
1 CELO(CELO) - PGK
K1.323972
1 CELO(CELO) - QAR
ر.ق1.164072
1 CELO(CELO) - RSD
дин.32.274216

CELO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton CELO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen CELO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CELO”

Paljonko CELO (CELO) on arvoltaan tänään?
CELO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3198 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CELO-USD-parin nykyinen hinta?
CELO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.3198. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CELO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CELO markkina-arvo on $ 185.07M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CELO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CELO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 578.72M USD.
Mikä oli CELO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CELO saavutti ATH-hinnaksi 10.6583577 USD.
Mikä oli CELO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CELO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.2383232905502136 USD.
Mikä on CELO-rahakkeen treidausvolyymi?
CELO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 640.11K USD.
Nouseeko CELO tänä vuonna korkeammalle?
CELO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CELO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
CELO (CELO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

CELO-USD-laskin

Summa

CELO
CELO
USD
USD

1 CELO = 0.3197 USD

Treidaa CELO-rahaketta

CELOUSDT
$0.3193
+0.94%

