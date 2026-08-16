قیمت امروز TSMC xStock

قیمت لحظه‌ ای TSMC xStock (TSMX) در حال حاضر برابر با $ 383.69 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TSMX به USD برابر با $ 383.69 برای هر TSMX می‌ باشد.

توکن TSMC xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,650,294 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.91K TSMX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TSMX در بازه‌ ای بین $ 382.64 (حداقل) و $ 764.19 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 889.76 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 343.53 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TSMX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -34.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.66 رسیده است.

اطلاعات بازار TSMC xStock (TSMX)

ارزش بازار $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M حجم (24 ساعته) $ 2.66$ 2.66 $ 2.66 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 89.58M$ 89.58M $ 89.58M سرمایه در گردش 6.91K 6.91K 6.91K عرضه کل 233,460.8927633488 233,460.8927633488 233,460.8927633488

ارزش بازار فعلی TSMC xStock برابر است با $ 2.65M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.66. عرضه در گردش TSMX برابر است با 6.91K، و عرضه کل آن 233460.8927633488 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 89.58M است.