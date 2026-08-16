قیمت امروز STAYNEX

قیمت لحظه‌ ای STAYNEX (STAY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STAY به USD برابر با $ 0 برای هر STAY می‌ باشد.

توکن STAYNEX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 210,501 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 39.70B STAY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STAY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STAY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.35% و در هفت روز اخیر به میزان -6.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار STAYNEX (STAY)

ارزش بازار $ 210.50K$ 210.50K $ 210.50K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 530.22K$ 530.22K $ 530.22K سرمایه در گردش 39.70B 39.70B 39.70B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی STAYNEX برابر است با $ 210.50K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STAY برابر است با 39.70B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 530.22K است.