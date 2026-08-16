قیمت امروز momo the cat

قیمت لحظه‌ ای momo the cat (MOMO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOMO به USD برابر با $ 0 برای هر MOMO می‌ باشد.

توکن momo the cat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 95,493 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 972.44M MOMO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOMO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00167607 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOMO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -34.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار momo the cat (MOMO)

ارزش بازار $ 95.49K$ 95.49K $ 95.49K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 95.49K$ 95.49K $ 95.49K سرمایه در گردش 972.44M 972.44M 972.44M عرضه کل 972,439,547.34179 972,439,547.34179 972,439,547.34179

ارزش بازار فعلی momo the cat برابر است با $ 95.49K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MOMO برابر است با 972.44M، و عرضه کل آن 972439547.34179 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 95.49K است.