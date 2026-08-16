قیمت امروز Liquid Euro

قیمت لحظه‌ ای Liquid Euro (WEEUR) در حال حاضر برابر با $ 1.17 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WEEUR به USD برابر با $ 1.17 برای هر WEEUR می‌ باشد.

توکن Liquid Euro در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,438,164 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.63M WEEUR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WEEUR در بازه‌ ای بین $ 1.17 (حداقل) و $ 1.17 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.18 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.16 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WEEUR طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Liquid Euro (WEEUR)

ارزش بازار $ 5.44M$ 5.44M $ 5.44M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.44M$ 5.44M $ 5.44M سرمایه در گردش 4.63M 4.63M 4.63M عرضه کل 4,632,384.2157334 4,632,384.2157334 4,632,384.2157334

ارزش بازار فعلی Liquid Euro برابر است با $ 5.44M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش WEEUR برابر است با 4.63M، و عرضه کل آن 4632384.2157334 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.44M است.