قیمت امروز Kitten Haimer

قیمت لحظه‌ ای Kitten Haimer (KHAI) در حال حاضر برابر با $ 0.00116822 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KHAI به USD برابر با $ 0.00116822 برای هر KHAI می‌ باشد.

توکن Kitten Haimer در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 63,083 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 54.00M KHAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KHAI در بازه‌ ای بین $ 0.00116388 (حداقل) و $ 0.00117522 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.95 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KHAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -0.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 17.77 رسیده است.

اطلاعات بازار Kitten Haimer (KHAI)

ارزش بازار $ 63.08K$ 63.08K $ 63.08K حجم (24 ساعته) $ 17.77$ 17.77 $ 17.77 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 81.02B$ 81.02B $ 81.02B سرمایه در گردش 54.00M 54.00M 54.00M عرضه کل 54,000,000.0 54,000,000.0 54,000,000.0

ارزش بازار فعلی Kitten Haimer برابر است با $ 63.08K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 17.77. عرضه در گردش KHAI برابر است با 54.00M، و عرضه کل آن 54000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 81.02B است.