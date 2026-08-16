قیمت امروز just a memecoin

قیمت لحظه‌ ای just a memecoin (MEMECOIN) در حال حاضر برابر با $ 0.00189217 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 35.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MEMECOIN به USD برابر با $ 0.00189217 برای هر MEMECOIN می‌ باشد.

توکن just a memecoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,892,135 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M MEMECOIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MEMECOIN در بازه‌ ای بین $ 0.00188783 (حداقل) و $ 0.00306072 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01603038 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MEMECOIN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.79% و در هفت روز اخیر به میزان +21.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 243.18K رسیده است.

اطلاعات بازار just a memecoin (MEMECOIN)

ارزش بازار $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M حجم (24 ساعته) $ 243.18K$ 243.18K $ 243.18K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,997,087.376706 999,997,087.376706 999,997,087.376706

ارزش بازار فعلی just a memecoin برابر است با $ 1.89M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 243.18K. عرضه در گردش MEMECOIN برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999997087.376706 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.89M است.