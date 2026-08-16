قیمت امروز JojoWorld

قیمت لحظه‌ ای JojoWorld (JOJO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.91% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JOJO به USD برابر با $ 0 برای هر JOJO می‌ باشد.

توکن JojoWorld در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,575.29 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 112.00M JOJO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JOJO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.82444 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JOJO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.23% و در هفت روز اخیر به میزان +9.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.31 رسیده است.

اطلاعات بازار JojoWorld (JOJO)

ارزش بازار $ 17.58K$ 17.58K $ 17.58K حجم (24 ساعته) $ 7.31$ 7.31 $ 7.31 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 125.54K$ 125.54K $ 125.54K سرمایه در گردش 112.00M 112.00M 112.00M عرضه کل 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

ارزش بازار فعلی JojoWorld برابر است با $ 17.58K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.31. عرضه در گردش JOJO برابر است با 112.00M، و عرضه کل آن 800000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 125.54K است.