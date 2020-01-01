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برترین توکن‌ های اکوسیستم Velas بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Velas را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,151.92
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
3
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,882.0
-0.15%
+0.00%
-1.30%
$ 34.80M
$ 83.42K
4
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.075419
0.00%
+0.01%
-2.86%
$ 19.60M
$ 2.15M
5
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 263.35
0.00%
+0.76%
-56.47%
$ 957.84K
$ 24.67
6
VelasPad
VelasPad
VLXPAD
$ 0.00054689
0.00%
--
+1.03%
$ 236.43K
$ 773.49
7
Wrapped Velas
Wrapped Velas
WVLX
$ 0.0006878
0.00%
--
-1.70%
$ 61.88K
$ 133.02
8
PulsePad
PulsePad
PLSPAD
$ 0.00016882
-0.09%
+0.09%
-30.12%
$ 28.70K
$ 1.26K
9
WagyuSwap
WagyuSwap
WAG
$ 4.015E-5
0.00%
+1.90%
0.00%
$ 12.21K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Velas چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Velas به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 9 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $82.28B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Velas چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Velas که در MEXC رصد می‌شوند، توکن WAG با ثبت تغییر قیمتی 1.90% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Velas در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 9 توکن از دسته اکوسیستم Velas را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Velas می‌توان به USDC, WBTC, WETH اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Velas چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Velas در حال حاضر حدود $82.28B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Velas، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.