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برترین توکن‌ های اکوسیستم Plume Network بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Plume Network را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00094
0,00%
+0,01%
+0,03%
$ 74,87B
$ 30,16M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,586
-0,21%
+6,23%
+16,58%
$ 6,28B
$ 93,42K
3
USD1
USD1
USD1
$ 1
0,00%
0,00%
-0,06%
$ 4,39B
$ 1,18M
4
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1,14
0,00%
+0,00%
0,00%
$ 2,14B
$ 894,00K
5
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11,18
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 958,53M
--
6
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1,11
0,00%
0,00%
0,00%
$ 872,25M
--
7
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 62 700
-0,07%
+0,01%
-3,73%
$ 530,34M
$ 48,83
8
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0,999131
0,00%
0,00%
-0,04%
$ 212,72M
$ 2,04M
9
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0,99975
0,00%
0,00%
-0,03%
$ 113,38M
$ 1,50M
10
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0,013038
-0,87%
+3,37%
+8,19%
$ 74,60M
$ 68,82M
11
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4 365,16
-0,25%
0,00%
+0,71%
$ 71,29M
$ 588,03K
12
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1,087
0,00%
0,00%
+0,18%
$ 68,42M
--
13
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1,069
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 66,26M
--
14
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1,093
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 58,05M
--
15
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
ACRDX
$ 1,02
0,00%
0,00%
0,00%
$ 51,03M
--
16
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1,001
+0,10%
+0,01%
+0,33%
$ 34,03M
$ 3,11M
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0,287753
-0,19%
+0,02%
-9,45%
$ 15,52M
$ 65,88K
18
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1 881,32
+0,05%
+0,00%
-1,00%
$ 13,81M
$ 126,92K
19
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1,11
0,00%
0,00%
0,00%
$ 13,31M
--
20
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0,998454
0,00%
--
0,00%
$ 10,86M
--
21
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1,21
0,00%
0,00%
0,00%
$ 5,09M
--
22
Plume USD
Plume USD
PUSD
$ 0,999022
0,00%
-0,00%
+2,19%
$ 4,48M
$ 7,14K
23
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1,14
0,00%
0,00%
0,00%
$ 3,37M
--
24
Nest WisdomTree Vault
Nest WisdomTree Vault
NWISDOM
$ 0,984909
0,00%
+0,00%
+1,92%
$ 2,91M
--
25
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0,994219
-0,46%
-0,00%
-0,50%
$ 2,46M
$ 444,68K
26
Nest Treasury Vault
Nest Treasury Vault
NTBILL
$ 1,054
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 2,44M
--
27
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1,14
0,00%
0,00%
+0,88%
$ 2,24M
--
28
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1,08
0,00%
+0,00%
-0,09%
$ 1,43M
$ 108,98
29
Wrapped Plume
Wrapped Plume
WPLUME
$ 0,01291714
-0,52%
+0,04%
+10,91%
$ 940,69K
$ 5,25K
30
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1,009
0,00%
+0,00%
+0,40%
$ 355,31K
$ 3,13
31
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1,068
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 186,49K
--
32
Nest Apollo ACRDX Vault
Nest Apollo ACRDX Vault
NACRDX
$ 1,0
0,00%
0,00%
0,00%
$ 100,15K
--
33
Nest Credit Vault
Nest Credit Vault
NCREDIT
$ 1,049
-0,10%
+0,00%
+0,67%
$ 41,13K
--
34
Nest Elixir Vault
Nest Elixir Vault
NELIXIR
$ 1,047
0,00%
0,00%
0,00%
$ 33,92K
--
35
Nest Institutional Vault
Nest Institutional Vault
NINSTO
$ 1,019
0,00%
0,00%
0,00%
$ 12,11K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Plume Network چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Plume Network به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 35 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $90.87B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Plume Network چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Plume Network که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.23% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Plume Network در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 35 توکن از دسته اکوسیستم Plume Network را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Plume Network می‌توان به USDC, LINK, USD1 اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Plume Network چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Plume Network در حال حاضر حدود $90.87B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Plume Network، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.