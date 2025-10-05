قیمت لحظه‌ ای Midas mMEV امروز برابر است با 1.073 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MMEV به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MMEV را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Midas mMEV امروز برابر است با 1.073 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MMEV به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MMEV را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Midas mMEV (MMEV)

قیمت لحظه‌ ای 1 MMEV به USD:

$1.073
0.00%1D
0.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای Midas mMEV (MMEV)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:02:35 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Midas mMEV (MMEV) به واحد USD

قیمت لحظه‌ ای Midas mMEV (MMEV) برابر است با $1.073. در 24 ساعت گذشته، MMEV در بازه قیمتی حداقل $ 1.073 تا حداکثر $ 1.073 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MMEV برابر با $ 1.073 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 1.011 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MMEV در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته 0.00% و در 7 روز گذشته +0.17% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Midas mMEV (MMEV)

ارزش بازار فعلی Midas mMEV برابر است با $ 294.20K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MMEV برابر است با 275.88K، و عرضه کل آن 59075520.17936054 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 68.86M است.

تاریخچه قیمت Midas mMEV (MMEV) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Midas mMEV به USD به میزان $ 0.0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Midas mMEV به USD به میزان $ +0.0096993835 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Midas mMEV به USD به میزان $ +0.0210686769 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Midas mMEV به USD به میزان $ +0.03129241 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0.00.00%
30 روز$ +0.0096993835+0.90%
60 روز$ +0.0210686769+1.96%
90 روز$ +0.03129241+3.00%

Midas mMEVMMEV چیست

mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Midas mMEV (USD)

ارزش Midas mMEV (MMEV) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Midas mMEV (MMEV) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Midas mMEV را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Midas mMEV را بررسی کنید!

MMEV به ارزهای محلی

توکنومیکس Midas mMEV (MMEV)

درک، توکنومیکس Midas mMEV (MMEV) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MMEV بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Midas mMEV (MMEV)

امروز Midas mMEV (MMEV) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MMEV به واحد USD برابر است با 1.073 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MMEV نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MMEV نسبت به USD برابر است با $ 1.073. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Midas mMEV چقدر است؟
ارزش بازار MMEV برابر است با $ 294.20K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MMEV چقدر است؟
عرضه در گردش MMEV برابر است با 275.88K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MMEV چقدر بوده است؟
MMEV به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.073 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MMEV در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MMEV به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.011 USD رسید.
حجم معاملات MMEV چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MMEV برابر است با -- USD.
آیا MMEV در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MMEV در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MMEV مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:02:35 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.