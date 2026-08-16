قیمت امروز Wrapped Plume

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Plume (WPLUME) در حال حاضر برابر با $ 0.0129769 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WPLUME به USD برابر با $ 0.0129769 برای هر WPLUME می‌ باشد.

توکن Wrapped Plume در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 945,077 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 72.83M WPLUME می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WPLUME در بازه‌ ای بین $ 0.01271494 (حداقل) و $ 0.0140605 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.06047 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00854532 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WPLUME طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +8.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.95K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped Plume (WPLUME)

ارزش بازار $ 945.08K$ 945.08K $ 945.08K حجم (24 ساعته) $ 3.95K$ 3.95K $ 3.95K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 945.08K$ 945.08K $ 945.08K سرمایه در گردش 72.83M 72.83M 72.83M عرضه کل 72,827,648.27252644 72,827,648.27252644 72,827,648.27252644

ارزش بازار فعلی Wrapped Plume برابر است با $ 945.08K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.95K. عرضه در گردش WPLUME برابر است با 72.83M، و عرضه کل آن 72827648.27252644 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 945.08K است.