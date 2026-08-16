قیمت امروز Nest Apollo ACRDX Vault

قیمت لحظه‌ ای Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) در حال حاضر برابر با $ 1.0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NACRDX به USD برابر با $ 1.0 برای هر NACRDX می‌ باشد.

توکن Nest Apollo ACRDX Vault در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 100,149 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.14K NACRDX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NACRDX در بازه‌ ای بین $ 1.0 (حداقل) و $ 1.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.001 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.994971 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NACRDX طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX)

ارزش بازار $ 100.15K$ 100.15K $ 100.15K حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 100.15K$ 100.15K $ 100.15K سرمایه در گردش 100.14K 100.14K 100.14K عرضه کل 100,144.086602 100,144.086602 100,144.086602

ارزش بازار فعلی Nest Apollo ACRDX Vault برابر است با $ 100.15K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش NACRDX برابر است با 100.14K، و عرضه کل آن 100144.086602 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 100.15K است.