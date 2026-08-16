قیمت امروز Stargate Bridged USDT

قیمت لحظه‌ ای Stargate Bridged USDT (USDT) در حال حاضر برابر با $ 0.999222 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USDT به USD برابر با $ 0.999222 برای هر USDT می‌ باشد.

توکن Stargate Bridged USDT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,473,100 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.47M USDT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USDT در بازه‌ ای بین $ 0.98392 (حداقل) و $ 1.014 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.44 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.828793 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USDT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.73% و در هفت روز اخیر به میزان -0.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 160.23K رسیده است.

اطلاعات بازار Stargate Bridged USDT (USDT)

ارزش بازار $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M حجم (24 ساعته) $ 160.23K$ 160.23K $ 160.23K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M سرمایه در گردش 2.47M 2.47M 2.47M عرضه کل 2,474,991.0 2,474,991.0 2,474,991.0

ارزش بازار فعلی Stargate Bridged USDT برابر است با $ 2.47M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 160.23K. عرضه در گردش USDT برابر است با 2.47M، و عرضه کل آن 2474991.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.47M است.