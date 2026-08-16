قیمت امروز Nest WisdomTree Vault

قیمت لحظه‌ ای Nest WisdomTree Vault (NWISDOM) در حال حاضر برابر با $ 0.985401 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NWISDOM به USD برابر با $ 0.985401 برای هر NWISDOM می‌ باشد.

توکن Nest WisdomTree Vault در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,909,161 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.95M NWISDOM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NWISDOM در بازه‌ ای بین $ 0.982453 (حداقل) و $ 0.985401 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.053 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.94259 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NWISDOM طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +2.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Nest WisdomTree Vault (NWISDOM)

ارزش بازار $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M سرمایه در گردش 2.95M 2.95M 2.95M عرضه کل 2,952,260.916117 2,952,260.916117 2,952,260.916117

ارزش بازار فعلی Nest WisdomTree Vault برابر است با $ 2.91M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش NWISDOM برابر است با 2.95M، و عرضه کل آن 2952260.916117 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.91M است.