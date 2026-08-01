قیمت امروز Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund

قیمت لحظه‌ ای Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX) در حال حاضر برابر با $ 1.02 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ACRDX به USD برابر با $ 1.02 برای هر ACRDX می‌ باشد.

توکن Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 51,026,118 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 50.01M ACRDX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ACRDX در بازه‌ ای بین $ 1.02 (حداقل) و $ 1.02 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.021 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.015 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ACRDX طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX)

ارزش بازار $ 51.03M$ 51.03M $ 51.03M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 51.03M$ 51.03M $ 51.03M سرمایه در گردش 50.01M 50.01M 50.01M عرضه کل 50,014,229.92 50,014,229.92 50,014,229.92

ارزش بازار فعلی Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund برابر است با $ 51.03M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش ACRDX برابر است با 50.01M، و عرضه کل آن 50014229.92 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 51.03M است.